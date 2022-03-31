Украина планирует использовать израильскую концепцию 'укрепленного нейтралитета': Арахамия раскрыл детали

Военные эксперты государства Израиль посоветовали Украине использовать эффективную концепцию "укрепленного нейтралитета" на их примере. Это позволит оказать максимальную оборону нашей стране на фоне вторжения российских оккупантов.

Об этом рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телемарафона UA Разом. Политик указал, что израильские аналитики не дают таких советов странам, не имеющих к этому предпосылок.

"Укрепленный нейтралитет" на примере Израиля – когда есть своя оборонительная армия, есть все вооружение оборонительного характера, "железные купола", ракетное вооружение. И кроме этого – возможность очень быстро мобилизовать резервистов", – пояснил он.

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Напомним, что легендарный "Железный купол" Израиля – тактическая система ПРО, предназначенная для защиты от неуправляемых тактических ракет с дальностью полёта от 4 до 70 километров. Разработана израильской компанией Rafael. Каждая батарея может защищать территорию площадью 150 квадратных километров.

Как сообщал OBOZREVATEL, в акватории Черного моря находятся российские корабли, которые оснащены крылатыми ракетами "Калибр". Существует угроза, что оккупанты смогут нанести удары по стратегически важным локациям.

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