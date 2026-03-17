Украина отправила на Ближний Восток 201 эксперта по 'Шахедам', – Зеленский

На Ближнем Востоке по состоянию на сейчас находится 201 украинский военный эксперт – для помощи в организации отражения дроновых атак Ирана. В частности, наши специалисты уже работают в Объединенных Арабских Эмиратах, Катаре и Саудовской Аравии.

Видео дня

Еще 34 таких экспертов готовятся к такой работе на Ближнем Востоке. Об этом 17 марта рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Великобритании.

Эволюция оружия

"Дамы и господа, сейчас 201 украинец находится в регионе Ближнего Востока и Персидского залива. Еще 34 готовы к развертыванию. Это – военные эксперты, которые знают, как защищаться от дронов типа "шахед". Наши команды уже в ОАЭ, Катаре и Саудовской Аравии, а также направляются в Кувейт. Еще мы сотрудничаем с несколькими другими странами, соответствующие соглашения уже заключены.Мы не хотим, чтобы этот террор иранского режима против своих соседей имел успех", – заявил украинский лидер во время выступления в британском парламенте.

По его словам, в мире сейчас происходит "эволюция оружия, эволюция войны и эволюция преступности", примеры которых можно увидеть в российской войне против Украины.

"Никто не может предсказать, к чему приведет эта эволюция, но мы должны идти в ногу с ней. Более того, мы должны опережать ее – потому что люди хотят уверенности", – пояснил Владимир Зеленский.

Помощь партнерам

Президент отметил, что Украина, имея "проверенную войной силу и способность", готова предложить такие соглашения всем надежным партнерам.

"Я отправил военных экспертов по просьбе наших партнеров, в частности Соединенных Штатов. Фактически это часть дроновой сделки, которую мы предложили Соединенным Штатам, над которой мы работали вместе и которая до сих пор остается на столе переговоров. Мы готовы предложить подобные соглашения всем нашим надежным партнерам – от практического сотрудничества в сфере беспилотников до будущих оборонных альянсов. Не думаю, что кто-то захочет оставить проверенную войной силу и способность Украины за пределами своей безопасности, а если кто-то и захочет, это будет глупо", – отметил Владимир Зеленский.

Что предшествовало

Украина и раньше предлагала другим государствам помощь в организации противовоздушной обороны с учетом нового времени и новых вызовов. По словам украинского лидера, "Великобритания четко видит эти возможности" и понимает, что соглашения с Украиной "всегда надежны".

Именно поэтому 17 марта Украина и Британия "подписали соответствующую декларацию", добавил украинский президент.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его страна больше не нуждается в помощи Украины для противодействия иранским беспилотникам – ведь война с Ираном может вскоре завершиться, поэтому американские силы способны самостоятельно обеспечить защиту от воздушных атак.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!