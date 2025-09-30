'Украина остается суверенной страной': Остин призвал страны НАТО делать больше для победы над Россией

Бывший министр обороны США Ллойд Остин заявил, что страны-члены НАТО должны делать больше для того, чтобы Украина победила в войне, развязанной РФ. Он также подчеркнул, что диктатору Владимиру Путину так и не удалось достичь ни одной значимой тактической или оперативной цели. Украина же при этом остается суверенным государством.

Об этом Остин сказал 29 сентября во время выступления на Варшавском форуме по безопасности, передает "Укринформ". "Я думаю, нам нужно делать больше из того, что мы делаем", – ответил экс-глава Пентагона на вопрос о том, как страны НАТО могут коллективно поспособствовать победе Украины сейчас.

Увеличение расходов на оборону

Он напомнил о результатах саммита Североатлантического альянса в Гааге, когда подавляющее большинство стран-членов выразило "вполне очевидную" поддержку Украине. Обязательства стран-членов блока увеличить свои взносы на оборону до 5% Остин назвал правильным шагом.

"Так что 3,5% этого обещания пойдет на основные оборонные вопросы, а еще 1,5% – на инфраструктуру, это огромное обязательство. И это, по моему мнению, означает много ресурсов для предоставления дополнительной поддержки не только Украине, но и, что самое важное, всем странам НАТО", – отметил экс-министр обороны США.

В то же время он подчеркнул необходимость использовать эти ресурсы наилучшим образом, с обдуманной закупкой необходимых систем вооружений и боеприпасов, мобилизацией промышленной базы и координацией совместных усилий в этой сфере. По словам военного, если это будет сделано правильно, Европа будет становиться сильнее.

В какой ситуации сейчас находится Украина

"Когда мы смотрим на ситуацию сейчас, после более трех лет, Украина остается суверенной страной – она принимает собственные решения, она, знаете, остается очень демократической страной. И мы хотим видеть, чтобы она в дальнейшем была демократией и имела средства для самозащиты", – заявил Остин.

Он отметил, что Путину на данный момент не удалось достичь ни одной значимой тактической или оперативной цели в войне против Украины.

"Практически во всех случаях он не смог сделать того, что намеревался сделать", – заявил экс-клава Пентагона.

Он добавил, что это важный аспект, который свидетельствует о воле украинского народа и решительной поддержке западных стран.

В суверенитете Украины уверены не все?

Напомним: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал случаи нарушения венгерскими дронами воздушного пространства Украины. Он заявил, что не видит в этом проблемы.

По словам Орбана, Украина якобы "не является независимым суверенным государством" и не должна вести себя так, будто имеет полный суверенитет.

"Ну, пролетели два-три-четыре венгерских дрона или не пролетели – это не проблема. Допустим, на несколько метров залетели туда, и что? Украина не является независимым суверенным государством, мы ее удерживаем, она не должна вести себя так, будто суверенная. Если Запад решит завтра не дать ни одного форинта, Украина закроется. Не этим нужно заниматься", – цинично заявил он.

