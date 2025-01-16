Украина не ведет закулисные переговоры с Россией, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заверил, что Украина не ведет никаких переговоров с государством-агрессором Россией за спиной у партнеров. Киев постоянно подчеркивает, что любые переговоры с россиянами возможны только когда наша страна получит сильные гарантии безопасности от западных союзников.

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Об этом Зеленский сказал в Варшаве во время интервью журналистам польских СМИ (Onet, Rzeczpospolita, TVN24, Krytyka Polityczna). Он отметил, что Украина ценит доверие партнеров.

"Украина не ведет никаких закулисных разговоров с Россией, это не в наших интересах. Потому что для нас потеря доверия партнеров, безусловно, является большим риском", – сказал он.

По его словам, Украина должна получить надежные гарантии безопасности, потому что перемирие без таких гарантий просто позволит России подготовиться к следующей фазе войны, как это уже было в период с 2014 по 2022 год.

В Европейском союзе и так достаточно "друзей", которые ведут переговоры и пытаются продемонстрировать свою приверженность России, или балансировать между Украиной и РФ. К счастью, заметил Зеленский, таких стран немного.

"Для нас очень важно сохранить союз и поддержку со стороны партнеров из ЕС и НАТО. За эти три года удалось построить этот союз, без которого Украина бы не выстояла, и мы сохранили эту поддержку по сей день", – подчеркнул президент.

В то же время, никаких переговоров с россиянами без участия Украины также не может быть, сказал он, добавив, что Киев будет решительно реагировать, если какая-то страна будет вести за нашей спиной такие переговоры.

Зеленский также подчеркнул, что Украина не против переговоров, но чтобы остановить войну, необходимо желание двух сторон. Если Россия этого не хочет, то "можно применять формулу "мир через силу", принуждая оккупантов к диалогу". Поэтому важно то, какими будут гарантии безопасности для Украины и какова будет роль НАТО и военная помощь от Запада.

Как сообщал OBOZ.UA, в Bloomberg заявили, что диктатор Путин на возможных переговорах с новым президентом США Дональдом Трампом потребует от Украины нейтрального статуса, ограниченных военных возможностей и отказа от вступления в НАТО. Причем все это он потребует закрепить на конституционном уровне.

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