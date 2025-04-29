'Украина не в одиночестве': Франция созывает заседание Совбеза ООН по российской агрессии

Во вторник, 29 апреля, в 23:00 по киевскому времени, Совет Безопасности ООН соберется на важное заседание, инициированное Францией, которая сейчас председательствует в Совбезе. Темой станет продолжающаяся агрессия России против Украины, с особым акцентом на обстрелы мирного населения и террор против гражданских.

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Об этом сообщили в украинском МИД. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поблагодарил своего французского коллегу Жана-Ноэля Барро за твердую позицию и солидарность с Украиной.

По его словам, этот шаг еще раз подтверждает, что Украина не в одиночестве в борьбе за справедливость.

"Украина отдана мирным усилиям. Мы согласились с предложением США о полном прекращении огня 49 дней назад, а Россия – нет. Это четкое свидетельство, кто заинтересован в мире, а кто хочет продолжать войну", – подчеркнул министр.

Он призвал членов Совбеза поддержать инициативы Украины, решительно осудить эскалацию террора России, а также усилить давление на Москву ради восстановления справедливости и мира.

"Защита справедливости, суверенитета и мира должна быть общим обязательством. Украина сильна — но не в одиночестве", – резюмировал Сибига.

Напомним, постоянный представитель Франции при ООН Джером Бонафонт заявил, что Россия не хочет договариваться о прекращении огня и длительном мире. Страна-агрессор до сих пор имеет целью добиться полной капитуляции Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, временная поверенная в делах США при ООН Дороти Ши отметила, что Соединенные Штаты Америки выражают соболезнования семьям погибших от ракетного удара РФ по Кривому Рогу. В то же время она призвала Украину и Россию соблюдать договоренность о прекращении огня.

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