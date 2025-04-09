Целью России является капитуляция Украины, а не мир – Франция в ООН

Постоянный представитель Франции при ООН Джером Бонафонт заявил, что Россия не хочет договариваться о прекращении огня и продолжительном мире. Страна-агрессор до сих пор имеет целью добиться полной капитуляции Украины.

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Об этом Бонафонт сказал во вторник, 8 апреля, во время заседания Совета Безопасности ООН, созванного из-за атаки россиян на Кривой Рог. Он подчеркнул, что РФ не является добросовестным участником переговоров.

"Россия не ведет добросовестно переговоры, она затягивает время, а ее целью остается капитуляция Украины", – отметил дипломат.

Он подчеркнул, что те условия, которые Россия ставит Украине для предоставления согласия на временное прекращение огня, "неприемлемы ни для какого суверенного государства".

Представитель Франции отметил, что французы и все европейцы не остаются в стороне, они "не стоят, опустив руки, а продолжают работать над достижением мира".

"Мир должен быть справедливым и длительным, а также соответствовать Уставу ООН, то есть защищать суверенитет и территориальную целостность Украины, как подтвердила Генассамблея ООН 24 февраля. Наша преданность этой цели непоколебима: Франция продолжит поддерживать усилия по введению режима прекращения огня и призывать Россию к прекращению агрессии", – заявил Бонафонт.

Как сообщал OBOZ.UA, временная поверенная в делах США при ООН Дороти Ши отметила, что Соединенные Штаты Америки выражают соболезнования семьям погибших от ракетного удара РФ по Кривому Рогу. В то же время она призвала Украину и Россию соблюдать договоренность о прекращении огня.

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