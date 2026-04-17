Украина не примет ни одной инициативы ценой территориальной целостности или суверенитета, – Сибига

Украина не согласится ни на какие предложения ценой своей территориальной целостности или суверенитета. Единственный способ ускорить мирные переговоры – создавать давление на Россию.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на полях публичной дискуссии ADF-Talks на 5-м Анталийском дипломатическом форуме в пятницу, 17 апреля. Для обсуждения дальнейших действий ожидаем визит американской делегации.

Глава украинского МИД подчеркнул, что Украина не рассматривает никаких территориальных уступок и не примет никаких предложений ценой своего суверенитета.

Также он отметил, что процесс мирных переговоров может длиться несколько дольше из-за войны на Ближнем Востоке, однако украинские переговорные команды находятся на связи.

"Украина не примет ни одной инициативы ценой территориальной целостности или суверенитета. Из-за ситуации на Ближнем Востоке мирные переговоры могут задержаться, но наши команды постоянно на связи. Ожидаем визит американской делегации для обсуждения дальнейших шагов".

И добавил, что нужно давить на Россию и ослабить ее, поскольку это единственный способ ускорить мирный процесс.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с Владимиром Зеленским подтвердил, что его государство готово принять следующий раунд переговоров делегаций Украины, США и России. Анкара заинтересована в окончании российско-украинской войны. Эрдоган заверил, что Турция готова сыграть весомую роль в достижении надежного мира для Украины и поддерживает суверенитет и территориальную целостность нашего государства.

Глава украинского государства во время рабочей поездки в Турцию 4 апреля поблагодарил за поддержку, которую Анкара оказывает с начала полномасштабного вторжения, и за содействие в возвращении из плена наших людей.

Отметим, что на нынешнем этапе трехсторонние переговоры Украины, США и страны-агрессора России приостановлены из-за действий "ключевого модератора", то есть американской стороны, на Ближнем Востоке. Однако если политико-военная часть мирных переговоров и стоит на паузе, гуманитарный трек продолжает работать.

Советник Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что "глобально" переговорный процесс будет снят с паузы только после завершения "событий на Ближнем Востоке".

"Политико-военная часть переговоров стоит на паузе, но гуманитарная часть продолжает работать. Президент и (глава ОП Кирилл) Буданов анонсировали возможности продолжения обменов пленными. Соответственно, эта часть работы продолжается", – отметил Михаил Подоляк.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский готов лично встретиться с российским диктатором Владимир Путиным, чтобы закончить войну в Украине. Площадкой для переговоров на высоком уровне может стать Турция.

Также мы писали о том, что Украина в Совбезе ООН заявила, что не пойдет на территориальные уступки. По словам заместителя министра иностранных дел Марьяны Бецы, путинский режим не остановит агрессию.

