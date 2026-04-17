Зеленский готов к встрече с Путиным в Турции: Сибига раскрыл, какой формат возможен

Президент Владимир Зеленский готов лично встретиться с российским диктатором Владимир Путиным, чтобы закончить войну в Украине. Площадкой для переговоров на высоком уровне может стать Турция.

Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига. Он добавил, что встреча лидеров Украины и РФ возможна в четырехстороннем формате.

Переговоры на высшем уровне в Турции

Украинская сторона подчеркнула, что переговоры Зеленского с Путиным могут состояться в четырехстороннем формате с участием президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Соответствующий сигнал со стороны Киева был передан турецким партнерам.

"Сейчас мы полагаемся, например, на наших турецких друзей, чтобы они организовали встречу на уровне лидеров, поэтому мы готовы к этой встрече в Турции, то есть к встрече между Зеленским и Путиным господином Эрдоганом и, возможно, Трампом", – подчеркнул Сибига.

Глава украинского МИД подчеркнул, что Турция играет важную роль в мирных усилиях направленных на окончание войны.

Стоит отметить, что в начале апреля Эрдоган во время встречи с Владимиром Зеленским подтвердил, что его государство готово принять следующий раунд переговоров делегаций Украины, США и России, ведь Анкара заинтересована в достижении надежного мира.

Напомним, ранее в Кремле заявляли, что встреча Зеленского и Путина якобы может состояться исключительно в Москве. Однако украинский лидер отверг возможность такой встречи в столице страны-агрессора, назвав российское требование "игрой".

Он подчеркнул, что готов к встрече на любой нейтральной территории, "или даже не на нейтральной, но не на российской и не на белорусской, потому что они союзники".

Как писал OBOZ.UA, трехсторонние переговоры Украины, США и страны-агрессора России на данном этапе приостановлены из-за действий "ключевого модератора" – то есть, американской стороны, – на Ближнем Востоке. Однако если политико-военная часть мирных переговоров и стоит на паузе, гуманитарный трек продолжает работать, заявлял советник Офиса президента Михаил Подоляк.

