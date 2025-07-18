"Украина не изменит ход войны, находясь в обороне": Трамп заявил, что ВСУ должны перейти в наступление – WP

После скандала в Овальном кабинете в феврале этого года президент Украины Владимир Зеленский с помощью европейских лидеров достиг, казалось бы, невозможного. Украинскому президенту благодаря усилиям руководителей стран Европы удалось не только наладить, но и существенно улучшить отношения с президентом США Дональдом Трампом.

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Вследствие этого произошел сдвиг поставок американского оружия в Украину с мертвой точки, а также американский президент задумался о том, а не стоило бы помочь украинской армии не только защищаться, но и атаковать. Об этом говорится в материале The Washington Post.

Источники издания среди западных и украинских чиновников утверждают, что разговор Зеленского и Трампа 4 июля превзошел самые смелые ожидания официального Киева.

"Это был лучший разговор с ним, который мы когда-либо имели", – якобы сказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, когда Зеленский положил трубку, и президент с ним согласился.

Украинский чиновник на правах анонимности добавил, что позитивный тон разговора оказался неожиданностью для Банковой.

"Настроение было приподнятое, но праздновать еще рано. Нам нужно подождать действий", – сказал собеседник издания.

Один из украинских чиновников, знакомых с ходом разговора, отметил, что Трамп сказал Зеленскому, что, оставаясь в обороне, войну не выиграть.

"Во время разговора с Зеленским 4 июля Трамп заявил, что Украина не изменит ход войны, играя в обороне, и ей нужно перейти в наступление, сказал украинский чиновник. Когда Трамп спросил, может ли Украина бомбить Москву или Санкт-Петербург, чиновник сказал, что Зеленский ответил: "Если у нас будет правильное оружие, мы сможем", – говорится в материале.

И, хотя Трамп впоследствии отрицал, что "призвал Зеленского бить по Москве", в Белом доме подтвердили, что подобный разговор был, но речь шла не о призыве президента США, а о его вопросе с целью понять ситуацию, который "был вырван из контекста".

После скандала в Овальном кабинете разговор 4 июля стал "выдающимся поворотом", после которого Трамп предложил Европе купить американского оружия для Украины на 10 млрд долларов.

"Этот сдвиг стал кульминацией месяцев работы европейских лидеров, республиканцев на Капитолийском холме и других людей, которые симпатизируют украинскому делу и давали Зеленскому стратегические советы относительно того, как вернуть Трампа на свою сторону, в частности относительно того, как использовать язык соглашений и лести, на которые Трамп, похоже, реагирует", – пишет WP.

Издание добавляет, что Зеленский также воспользовался тем, что у Трампа росло раздражение президентом России Владимиром Путиным, которое достигло кульминации 3 июля, когда сразу после разговора с президентом США российский диктатор отдал приказ о самой массированной дроновой атаке на Украину за все время войны.

"Я много общаюсь с [Путиным]... Я всегда кладу трубку и говорю: "Ну, это был приятный телефонный звонок". А потом ракеты запускаются по Киеву или какому-то другому городу. После того, как это повторится три-четыре раза, ты понимаешь, что разговор ничего не значит", – заявил Трамп после последнего разговора с Путиным.

По мнению авторов материала, поворот в отношениях Трампа и Зеленского сохраняет открытым поток американского оружия в Украину в решающий для Киева момент, когда Россия настаивает на том, что она считает преимуществом на поле боя.

Для Зеленского это оказалось "неожиданной победой".

При этом в окружении Трампа отмечают, что цель американского президента остается неизменной: как можно скорее остановить войну.

"Я ни на чьей стороне. Знаете, на чьей я стороне? На стороне человечества. Я хочу остановить убийства тысяч людей каждую неделю", – сказал Трамп журналистам во вторник.

В то же время союзники президента США отмечают: в нем нарастает разочарование Путиным и все большая приверженность плану по продаже Украине оружия, предложенному Зеленским и европейскими лидерами. Этот план позволяет Трампу не тратиться на помощь Украине и одновременно – помогать ей оставаться достаточно сильной, чтобы давить на Москву с целью достижения мира.

"Президент Трамп осознает, что Путин ему врет, и важно, чтобы президент Трамп сам это увидел, не то, что он слышит от кого-то другого, а то, что он видит собственными глазами... Мы поддержали все инициативы США по прекращению огня. Я поддерживал все инициативы президента Трампа, и он видел реальность. Путин просто говорит одно, а потом бомбит", – комментировал "метаморфозы", происходящие с президентом США в последнее время, его украинский коллега в интервью Newsmax

В налаживание отношений между Зеленским и Трампом немалый вклад внесли европейские лидеры. После скандала в Овальном кабинете они помогли с формулировками, которые президент Украины использовал, чтобы извиниться перед Трампом. Европейские политики также работали над предложением о прекращении огня, приемлемым для украинцев и отклоненным в конце концов Кремлем. И наконец они в телефонных разговорах с президентом США подчеркивали, что Путин ставит под угрозу интересы Штатов.

Особенно "полезным" в этом смысле, по словам двух европейских дипломатов, стал президент Франции Эммануэль Макрон, который настаивал, что поддержка Украины поможет Белому дому одержать важные победы. С Трампом он общается практически через день, обсуждая текущие вызовы.

Приложились к перелому в позиции Трампа премьер-министр Великобритании Кир Стармер, сконцентрировавшийся на построении "теплых связей", а также канцлер Германии Фридрих Мерц, который смог установить с Трампом хорошие отношения и в последние недели очень помог убедить президента США в необходимости поддержки Украины.

Важными были также усилия президента Финляндии Александера Стубба, который прекрасно играет в гольф, а также генсека НАТО Марка Рютте.

После февральского скандала Зеленский по настоянию Макрона и Стармера поговорил с Трампом приватно, без помощников, во время похорон Папы Франциска в Ватикане в апреле. Вторая встреча состоялась в конце июня на саммите НАТО в Нидерландах, где Зеленский передал Трампу список оружия, в котором нуждается украинская армия, вместе с предложением: Соединенные Штаты могли бы обеспечить поставки оружия, если бы европейцы помогли Киеву оплатить, рассказали WP трое европейских чиновников. И эта встреча в значительной степени способствовала налаживанию отношений между двумя президентами.

Один из чиновников НАТО, пообщавшихся с журналистами, назвал встречу в Гааге "инструментальной". Другой отметил, что Зеленский прибыл в пиджаке и рубашке, похожих на костюм, после того, как его упрекнули за то, что он появился в Белом доме в милитари-одежде.

"В собственных разговорах с Трампом европейские лидеры пытались перевернуть сценарий и утверждать, что Путин препятствует амбициям президента завершить войну. А в прошлом месяце чиновники НАТО приложили согласованные усилия, чтобы обеспечить Трампу дипломатическую победу, пообещав гигантское увеличение военных расходов для Европы и адаптировав саммит НАТО к его продолжительности концентрации внимания и желанию декларировать успехи", – указано в материале.

По словам одного из европейских дипломатов, Зеленского предупреждали, что саммит НАТО будет сосредоточен на обсуждении расходов на оборону и на устройстве "шоу Трампа", из-за чего об Украине там могут говорить меньше, чем в предыдущие годы.

"Создание встречи, которая бы понравилась Трампу, было бы выгодным для Киева, даже если в декларации лидеров НАТО будет меньше новых обещаний для Украины, сообщили Зеленскому дипломаты. По словам европейского чиновника, ставка сработала. И Трамп, и Зеленский оставили свою встречу в Гааге с ощущением, что она была "очень дружественной", – говорится в сообщении.

По словам европейского чиновника, предыдущие усилия Зеленского и лидеров стран Европы, которые "нарастали до этого момента", могли "изменить траекторию развития".

"Была проведена очень тщательная работа, чтобы помочь этим отношениям", – отметил чиновник.

В разговорах с европейскими лидерами Трамп выразил разочарование после разговора с Путиным, который, по его словам, намеревался захватить больше украинской территории, сообщил второй чиновник.

Сейчас Трамп установил 50-дневный срок для достижения Россией мирного соглашения, прежде чем ввести 100-процентные тарифы на российский импорт и вторичные санкции против покупателей российских энергоносителей.

По словам другого украинского чиновника, новое американское оружие может достичь Украины гораздо быстрее. Ракеты ATACMS большей дальности и другое оружие "могут изменить траекторию минимум на следующие шесть месяцев, а может, и дольше".

"Если это будет концентрированная поддержка в течение 50 дней, это было бы замечательно", – сказал он.

В то же время, добавили в WP, Трамп получил репутацию человека, который слишком часто меняет позиции, поэтому европейские чиновники очень осторожно наблюдают за ситуацией и пока не готовы констатировать, что президент США окончательно стал на сторону Украины и ее союзников. Пусть и начал осознавать, что Путину доверять не стоит.

Напомним, ранее в Офисе президента Украины заявили, что Трамп может положить конец войне в Украине до конца года, и объяснили, что для этого нужно.

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