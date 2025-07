Трамп может положить конец войне в Украине до конца года: у Зеленского объяснили, что для этого нужно

Президент США Дональд Трамп может положить конец войне на Украине до конца этого года, если выполнит свою угрозу ввести новые существенные санкции в отношении всех покупателей нефти и газа из России. Китай и Индия в таком случает будут настаивать на мирном соглашении, чтобы избежать торговых войн.

Об этом сказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью подкастам The General и The Journalist британской газеты The Times. По его словам, цена на нефть дала российскому диктатору Владимиру Путину возможность финансировать свою военную машину.

Санкции окажут давление на Индию и Китай

По мнению Ермака, угроза санкций сработает, поскольку она также окажет давление на Китай и Индию – двух крупнейших импортеров топлива из Росиии – с целью заставить их настаивать на сделке, которая позволила бы им избежать новых торговых войн с Белым домом.

Глава ОП заявил, что только экономические проблемы способны "по-настоящему надавить на Путина и заставить его признать, что продолжение этой войны обходится ему слишком дорого".

"Эти новые санкции со стороны США так важны, потому что, к сожалению, весь этот год цены на нефть давали ему возможность финансировать свою военную машину. Они окажут очень сильное давление на Путина, ион потеряет огромные деньги.И страны, покупающие российскую нефть, также будут на него давить. Мы увидим результат до конца этого года", – сказал Ермак.

Говоря о неоднократных обещаниях Трампа закончить войну и новом плане на 50 дней, Ермак сказал, что "абсолютно оптимистичен" и считает, что американський лидер не отступит:

"Он знает, что Путин не хочет прекращать эту войну сейчас. И он знает, насколько успешным был мир с Ираном, достигнутый силой. Именно так он остановил войну с Ираном".

Ермак также сказал, что, несмотря на острые противоречия в начале года, Трамп и Зеленский впервые "говорят на одном языке" о войне на Украине.

"Я присутствовал при последнем телефонном разговоре президента Зеленского и президента Трампа. Это был отличный телефонный разговор. Я не могу описывать все подробно, но могу сказать, что это был очень конструктивный и продуктивный разговор. В этом и заключается великая роль президента Зеленского, что он способен выстраивать невероятные личные отношения с мировыми лидерами", – заявил он.

На вопрос о том, насколько тяжело ему слышать, как администрация Трампа месяцами, словно попугай, повторяет тезисы Кремля о войне, Ермак ответил, что для него и для всех в команде украинской власти "это не проблема, если для объяснений потребуется провести тысячу встреч".

"Иногда людям необходимо понимать реальную ситуацию. Конечно, плохо, что во время войны это может занять много времени, но самое главное – это результаты", – сказал он.

53-летний глава Офиса президента также признал, что украинцы утомлены треми с половиной годами войны, а ночи в последний месяц с постоянными авиаударами РФ были бессонными.

Однако Россия далека от того, чтобы сломить дух Украины, сказал Ермак.

"Можно сравнить произошедшее с бомбардировками Лондона нацистами. Сломило ли это веру и мужество британского народа? Нет. Сломило ли это мужество руководства Черчилля и других? Нет. У нас нет другой земли, у нас нет другой страны. Мы боремся за наши семьи, за наших детей", – заявил чиновник.

Глава Китая должен встретиться с Зеленским

Ермак также предположил, что Китай усиливает поддержку России, поощряя своих солдат отправляться на войну на Украину в качестве наемников. Некоторые из них уже попали в плен.

"У нас есть их документы. Быть наемником в Китае сложно, и никто об этом не знает", – рассказал руководитель ОП.

Ермак также призвал лидера Китая Си Цзиньпина выступить миротворцем и согласиться на встречу с Зеленским впервые после полномасштабного вторжения.

"Странно, что глава Си никогда не встречается с президентом Зеленским. Думаю, пришло время", – добавил он.

Говоря о растущем числе критиков на Украине по поводу противоречивого стиля Ермака и его все более влиятельной роли, он подчеркнул, что приветствует критику как "помощь", если она исходит от "патриотов".

В то же время глава ОП призвал своих политических противников прекратить нападки на него и Зеленского.

"Я надеюсь, что некоторые наши политики возьмут пример с наших солдат и с такой гордостью, с таким достоинством представят страну. Сейчас нам нужно объединиться против одного врага, который наступает на нашу землю", – сказал он.

В чем заключается план Трампа

Согласно плану президента США, на товары, поступающие в США из любой страны, которая импортирует какую-либо продукцию из РФ, будут налагаться 100-процентные пошлины.

В понедельник в Овальном кабинете Трамп вместе с генсеком НАТО Марком Рютте объявил, что Вашингтон предоставит Украине некое "самое современное" американское оружие и зенитные ракеты Patriot.

В Москве высмеяли угрозы Трампа. Дмитрий Медведев, заместитель главы Совбеза РФ, назвал пакет "театральным ультиматумом", который "не волнует Россию".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высмеял Трампа, заявив: "Пятьдесят дней. Раньше это длилось 24 часа, а иногда и 100 дней, мы все это уже проходили".

Россия сильно зависит от продаж нефти и газа, которые составляют 60% всего ее экспорта и треть всех государственных доходов, пишет The Times.

Поскольку большинство поставок в Европу было прекращено санкциями с начала полномасштабного вторжения в Украину, Москва в значительной степени зависит от торговли с Китаем, который покупает 47% российского экспорта сырой нефти, и Индией, которая покупает 38%.

Китай также закупает 44% российского экспортируемого угля, а Индия – 19%.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 июля в Госдепе США заявили, что Трамп надеется дипломатическим путем завершить войну в Украине. При этом он является реалистом, что уже на себе почувствовал Иран. Так же Трамп является реалистом в отношении России, заверили в Вашингтоне.

