'Украина не будет торговать территориями': Перебийнис сказал, предлагали ли Киеву вступление в НАТО в обмен на уступки

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали слухи о якобы предложении Киеву отказаться от оккупированных Россией территорий в обмен на членство в НАТО. Никаких подобных вариантов никто из Североатлантического альянса Украине не предлагал.

Но даже если бы предложение и поступило, Киев ответил бы отказом, потому что Украина своими территориями не торгует. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Перебийнис в комментарии телеканалу "Мы – Украина".

Дипломат подчеркнул, что предложения "членство в НАТО в обмен на территории" Украина не получала не только от альянса, но и от кого-либо из западных партнеров нашего государства.

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"Украина не будет торговать своими территориями в обмен ни на что. Я могу подтвердить, что никаких официальных предложений со стороны ни НАТО, ни каких-либо других наших западных партнеров по отказу Украины от территорий в обмен на какие-либо другие шаги не было" , – подчеркнул Перебийнис.

Напомним, в середине августа глава канцелярии генсека НАТО Стиан Йенсен допустил возможность членства Украины в обмен на территориальные уступки России. После скандала, поднявшегося из-за этого заявления, чиновник объяснил свои слова, назвав их "ошибкой".

На скандал отреагировало руководство НАТО, там заявили, что "позиция по территориальной целостности четкая и не изменилась". Издание Politico отметило, что дипломаты НАТО были шокированы заявлением главы канцелярии Столтенберга.

Отреагировал на идею Енсена и президент Украины Владимир Зеленский. Он пошутил, что украинцы "готовы обменять Белгород" на членство в НАТО. А если говорить серьезно, заверил глава государства, то Украина не будет менять свои территории ни на что.