"Украина начинает доминировать на разных фронтах": в ЕС рассматривают усиление оборонной поддержки

В 2026 году страны-члены Европейского Союза должны потратить на оборону Украины около 70 миллиардов евро. Эти средства должны быть направлены на увеличение доминирования нашей страны в войне, развязанной РФ. Более того, в ЕС рассматривают увеличение расходов на поддержку Украины.

Видео дня

Об этом 8 июня перед неформальной встречей министров обороны стран ЕС в Никосии (Республика Кипр) заявил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс, передает FREEДОМ. Он отметил, что именно так можно установить мир.

"Сейчас мы не так хорошо информированы, но в целом, на мой взгляд, Украина начинает доминировать на разных фронтах, как на суше под Донецком и Покровском, так и в ходе глубоких ударов. И это, похоже, действительно меняет всю картину, все восприятие, и создается впечатление, что это может подтолкнуть Путина к переговорам", – сказал Кубилюс.

Главные истории дня

По его словам, на встрече министров обороны будут обсуждать увеличение расходов ЕС на поддержку обороны Украины.

"Кроме кредита на поддержку Украины, конечно, существуют также меры со стороны государств-членов, чтобы потратить те же средства, что и в прошлом году – то есть около 70 млрд. И эти средства должны быть направлены на увеличение доминирования Украины. Именно так можно установить мир", – подчеркнул еврокомиссар.

Как сообщал OBOZ.UA, в НАТО обсуждают возможность существенного увеличения военной помощи Украине. Речь идет о пакете финансирования объемом около 70 миллиардов евро, который может быть представлен на предстоящем саммите Альянса в Анкаре.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!