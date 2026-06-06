Politico: в НАТО рассматривают выделение €70 млрд военной помощи Украине

В НАТО обсуждают возможность существенного увеличения военной помощи Украине. Речь идет о пакете финансирования объемом около 70 миллиардов евро, который может быть представлен на предстоящем саммите Альянса в Анкаре.

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Инициатива призвана усилить долгосрочную поддержку Киева на фоне затяжной войны с Россией. Об этом пишет Politico.

По информации четырех дипломатов Альянса, предложение по новому пакету финансирования было распространено Германией.

Оно предусматривает создание механизма повышения прозрачности и более справедливого распределения расходов между странами-членами НАТО в вопросе поддержки Украины.

Дипломаты отмечают, что инициатива появилась на фоне жалоб отдельных государств относительно непропорциональной финансовой нагрузки. В то же время в НАТО подчеркивают необходимость сохранения стабильной и предсказуемой помощи Киеву.

Часть предложенного пакета может включать уже имеющиеся обязательства. По данным собеседников, около 30 миллиардов евро могут быть сформированы из двухлетнего кредита ЕС Украине на 90 миллиардов евро, еще 40 миллиардов евро – из двусторонних взносов стран-партнеров.

В Альянсе подчеркивают, что большинство его членов также являются государствами Европейского Союза, поэтому перераспределение финансирования считается логичным шагом. В то же время некоторые дипломаты предостерегают, что это может уменьшить объемы дополнительной прямой помощи.

Обсуждение предложения находится на начальном этапе. Окончательные решения могут быть приближены во время встречи министров обороны стран НАТО в конце месяца.

Представитель Альянса подтвердил, что сейчас продолжаются консультации о продолжении поддержки Украины и более равномерного распределения финансовой нагрузки между союзниками.

Посол Украины в НАТО Елена Гетьманчук подчеркнула, что любые новые обязательства должны соответствовать ключевым потребностям Киева, в частности в сфере противовоздушной обороны, производства беспилотников и ракет, а также поставок боеприпасов большой дальности.

Она также подчеркнула, что до момента получения эффективных гарантий безопасности Украина в значительной степени зависит от финансовой поддержки партнеров.

Вопрос дальнейшей помощи Украине станет одним из ключевых во время саммита НАТО, запланированного на 7–8 июля. Дипломаты отмечают, что окончательная договоренность по новому пакету пока не достигнута, а переговоры продолжаются.

Как сообщал OBOZ.UA, Соединенные Штаты могут в ближайшее время разблокировать для Украины 400 миллионов долларов другой военной помощи, выделение которых также задерживалось в течение нескольких месяцев. Речь идет о средствах, которые уже были ранее одобрены Конгрессом США в рамках оборонного бюджета.

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