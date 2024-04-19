Украина начала переговоры с Чехией по соглашению о безопасности: что известно

Украина и Чехия начали переговоры по подписанию двустороннего соглашения о безопасности. Речь идет о соглашении в рамках декларации о поддержке Украины, принятой странами G7 на саммите в Вильнюсе в 2023 году.

Об этом сообщили на сайте Офиса президента. В четверг, 18 апреля, состоялся раунд переговоров, который возглавлял от Украины заместитель главы ОП Игорь Жовква. Чехию представлял гендиректор по вопросам безопасности и многосторонних отношений МИД Давид Конецкий.

Жовква подчеркнул, что Прага демонстрирует лидерскую позицию в вопросе поддержки Украины, которая борется с полномасштабным вторжением России уже более двух лет.

"Чехия демонстрирует неизменное лидерство в поддержке Украины и поощряет других партнеров к реализации смелых и важных инициатив, в частности, по поставкам нашей стране боеприпасов. Мы также чувствуем мощную поддержку Чехии на пути к будущему членству Украины в ЕС и НАТО", – подчеркнул глава украинской переговорной делегации.

В пресс-службе ОП добавили, что стороны засвидетельствовали прогресс в подготовке проекта будущего соглашения о безопасности, обменялись видением его наполнения, в частности по усилению сотрудничества в области ОПК, а также согласовали график дальнейших переговоров, "чтобы лидеры двух стран могли подписать соглашение в ближайшее время".

Отметим, что Украина уже подписала соглашения о безопасности с рядом государств, в частности, Германией, Британией, Францией, Данией, Канадой и Италией.

Как сообщал OBOZ.UA, во время визита в Литву 11 апреля президент Владимир Зеленский провел встречи с президентом Чехии Петром Павелом. Они среди прочего обсудили готовность заключить двустороннее соглашение о безопасности.

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