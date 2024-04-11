Обсуждали соглашение о безопасности и ПВО: Зеленский встретился с президентами Чехии и Румынии. Видео

В ходе визита в Литву президент Украины Владимир Зеленский 11 апреля провел встречи с главой Чехии Петром Павелом и главой Румынии Клаусом Йоханнисом. Среди тем, которые обсуждали лидеры, были ситуация на поле боя и оборонное взаимодействие между странами.

На своей странице в Facebook глава Украинского государства поблагодарил Чехию за непреклонную поддержку украинцев. Напомним: Зеленский поехал в Вильнюс для участия в 9-м саммите Инициативы трех морей.

Гарант рассказал Павелу об обстановке на фронте, российских обстрелах нашей энергетической инфраструктуры и потребностях Украины в поставке энергооборудования.

Также они обсудили поддержку ВСУ, усиление сотрудничества ОПК наших стран, интеграцию в ЕС и НАТО и заключение двустороннего соглашения о безопасности.

Встретившись с президентом Румынии Йоханнисом, Зеленский обсудил взаимодействие в оборонной сфере.

"Проинформировал о российских обстрелах Днестровской ГЭС. Украинская ПВО нуждается в усилении для создания надежного воздушного щита", – написал гарант в Facebook.

Отдельно говорили о работе экспортного коридора Украины с Румынией и Молдовой.

"Ценим позицию Румынии по вопросу транзита украинской агропродукции. В условиях агрессии России тандем Украина – Румыния вносит значительный вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности", – подчеркнул президент.

Напомним: 11 апреля Зеленский также провел встречу с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Главные обсуждаемые темы – это укрепление украинской ПВО и Сил обороны в целом, а также консолидация международной поддержки.

Как писал OBOZ.UA, во время заграничной поездки президента Украина и Латвия заключили двустороннее соглашение о безопасности. В рамках договора Рига будет оказывать Киеву военную помощь на 0,25% ВВП ежегодно, а также помогать в разминировании, беспилотных технологиях, поддержке киберзащиты и вступлении в НАТО.

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