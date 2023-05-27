Украина может вступить в НАТО до деоккупации юга и Донбасса: NYT описала сценарий

На Западе обсуждают, как обеспечить безопасность Украине еще до возвращения ею контроля над временно оккупированными Россией территориями. Есть мнение предложить нашей стране вступить в НАТО по примеру Западной Германии. То есть еще до деоккупации юга и Донбасса, а восстановление территориальной целостности сохранить как цель на будущее.

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ИзданиеThe New York Times описало сценарий такого возможного членства Украины в Североатлантическом альянсе.

"Западная Германия может стать моделью, прецедентом для принятия разделенной страны в НАТО. Несмотря на свое разделение и несчастливую роль границы между ядерными соперниками во время холодной войны, Западная Германия стала членом НАТО в 1955 году, пользуясь защитой альянса, никогда не отказываясь от своего стремления к объединению, которое окончательно свершилось в 1989 году", – напомнило издание.

Как заявлял президент Владимир Зеленский, Украина на предстоящем в июле саммите НАТО хочет получить более конкретные перспективы членства в Альянсе. Поэтому с приближением саммита страны-члены НАТО обсуждают, что они могут предложить Киеву.

"Западногерманская модель набирает обороты в некоторых европейских столицах как способ обеспечить Украине реальную безопасность, даже если она не сразу вернет себе всю свою территорию", – пишет издание.

Пример Западной Германии разбивает контраргумент о том, что НАТО не может принять страну, воюющую за спорную территорию.

The New York Times приводит слова французского эксперта по обороне Франсуа Хейсбура. Он отметил, что если война не приведет к выводу российских войск, то убедительным для Зеленского и украинцев "могло бы стать членство в НАТО по установившейся линии прекращения огня, которую, возможно, будет патрулировать коалиция миротворческих сил НАТО и других стран, таких как Индия или даже Китай".

При этом полное воссоединение Украины остается актуальным вопросом на будущее. А членство в НАТО укрепило бы мир и сделало бы возможным восстановление страны, привлечение инвестиций и возвращение многих беженцев, отмечается в статье.

Как сообщал OBOZREVATEL:

НАТО готовится к вступлению Украины. Соединенные Штаты Америки и другие страны альянса работают над проектом гарантий безопасности Украины на переходный период подготовки вступления в НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что действенные гарантии безопасности нужны Украине еще до вступления в НАТО.

Во время визита в Киев 21 апреля генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заверил, что все страны НАТО согласны с тем, что Украина должна стать членом Альянса. Также он пообещал поддержку Киеву на пути вступления в этот оборонный союз.

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