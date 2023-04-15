Зеленский настоял, что действенные гарантии безопасности нужны Украине еще до вступления в НАТО

В условиях полномасштабной войны с Россией, которая совершает преступления против военнопленных и мирного населения, Украина нуждается в гарантиях безопасности еще до вступления в НАТО. Официальный Киев не собирается отменять свой путь к членству в Альянс, но только международное давление на оккупантов способно обеспечить неприкосновенность европейских территорий.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский, обратившись к украинцам через пресс-службу своего Офиса. Сегодня цивилизованный мир нуждается в устойчивой безопасности, без Украины этого не достичь.

"Действенные гарантии безопасности для Украины, то есть на самом деле для международного порядка, основанного на правилах, нужны еще до нашего вступления в Альянс. Россия должна убраться с территории Украины. Всей Украины и все оккупанты. И каждый пункт Устава ООН должен заработать снова - ни одно из российских нарушений международного права нельзя игнорировать", – подчеркнул гарант.

Зеленский обозначил, что только выполнение этих норм вернет спокойствие и предсказуемость в международные отношения.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Зеленский отметил, что только вместе с Украиной Альянс будет гарантировать настоящую защиту Европе от любого посягательства на жизнь народов – на существующие границы и международный порядок, основанный на правилах.

Он также добавил, что для Украины вступление в НАТО – это безоговорочный путь, альтернативу предлагать не имеет смысла. В этом намерении Киев поддерживают польские партнеры.

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