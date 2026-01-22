'Украина может помочь': Зеленский в Давосе призвал топить российские корабли возле Гренландии, как возле Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал европейских союзников НАТО, которые в целом прислали в Гренландию всего лишь три десятка военных. Он подчеркнул, что это не является мощным сигналом ни для России или Китая, ни для Дании. Глава государства заявил, что Украина могла бы помочь своим опытом.

Об этом Зеленский сказал во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он упрекнул Европу за недостаточную реакцию во время кризиса вокруг Гренландии.

Обращаясь к европейцам, Зеленский спросил, что они хотели продемонстрировать, отправив в Гренландию всего несколько десятков военных, заявляя при этом, что европейские базы будут защищать регион от России и Китая. Такие действия лишь дают больше оснований не воспринимать их всерьез, считает президент Украины.

"Если вы посылаете 30 или 40 солдат в Гренландию, для чего это? Какой месседж это посылает? Какой это месседж Путину, Китаю? И самое главное, какой это месседж Дании, вашему союзнику? Вы либо говорите, что европейские базы защитят регион от России и Китая и разворачиваете эти базы, либо рискуете, что вас не будут воспринимать серьезно, потому что 30 или 40 солдат ничего не защитят", – сказал Зеленский.

Президент призвал топить российские корабли возле Гренландии и заявил, что Украина может помочь в этом своим опытом.

"Если российские боевые корабли свободно ходят вокруг Гренландии, Украина может помочь. У нас есть экспертиза и оружие, чтобы убедиться, что ни одного из этих кораблей не останется. Они могут утонуть возле Гренландии так же как тонут возле Крыма. Нет проблем, у нас есть инструменты и есть люди", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что если бы Украина была в НАТО, то она бы знала, как решать проблему с российскими судами.

"Для нас море – это не первая линия обороны. Мы можем действовать и знаем, как там сражаться. Если бы нас попросили и если бы Украина была в НАТО, мы бы решили эту проблему с российскими судами. Но мы не в НАТО", – отметил президент.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский в Давосе призвал ЕС использовать замороженные активы РФ, чтобы защититься от российской агрессии. В то же время он поблагодарил Евросоюз за то, что он все же пришел к согласию в вопросе бессрочного замораживания активов.

