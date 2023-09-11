'Украина может положиться на нас': глава МИД Германии прибыла в Киев, названы ключевые вопросы переговоров. Фото

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок утром 11 сентября прибыла в Киев. Это уже ее четвертый визит в украинскую столицу с начала полномасштабного вторжения РФ.

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Глава дипломатического ведомства пообещала Украине продолжать поддержку на пути к Европейскому Союзу. Об этом сообщает издание Tagesschau (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Политик прибыла в столицу с визитом, который первоначально держался в секрете по соображениям безопасности. Глава МИД Германии пообещала поддерживать Украину в борьбе с российскими оккупантами. В то же время она подчеркнула, что Украина должна сосредоточить усилия на дальнейших реформах.

Особое внимание Бербок обратила на необходимости борьбы с коррупцией в Украине. При этом глава дипломатического ведомства заявила, что Украина может положиться на Германию в вопросе поддержки на пути в ЕС.

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