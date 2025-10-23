Восприятие шахедов от восприятия обычной бомбардировки отличается тем, что обычно, когда взрыв уже состоялся, никакого испуга нет, потому что уже не задело, а вот когда летит дрон и жужжит совсем рядом, и все громче и сильнее, и неизвестно, где именно упадёт, только можно молиться и мысленно вспоминать смельчаков, которые под куполом одной из лучших ПВО мира (а на всю страну, понятно, не хватает) патриотично размышляли, условия какого именно мира с границами какого года их устроили бы.

Видео дня

Мне писали оттуда о героическом Ковентри - держитесь, мол, как англичане в ту войну.

В последнее время уже не пишут…

Геббельс любил говорить "КОВЕНТРИруем" - аж пока Британия и США не стали бомбить немецкие города.

О социальных стандартах и пяти процентах на оборону - тогда в Европе не говорили. А теперь лишь Трамп их всех толкает - чтобы проснулись…

БАЙБАЙденовскому усыпляющему-убаюкивающему лицемерию и левой - во всех смыслах - идее DEI наконец-то противопоставили честный звонкий цинизм ТРАМПАМПАМ - во всех смыслах правый и потому гораздо более правильный…

В мирное лето: жара, вижу магазин - и кажется, что написано ПИВО, всматриваюсь - ВЗУТТЯ.

Сейчас: дома в Харькове вижу в интернете - МИРНИЙ ДОГОВІР, всматриваюсь - МИТНИЙ БРОКЕР…

Какие времена - такие и миражи, такое и вспоминается, такой и поток сознания…