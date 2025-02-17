В своей предыдущей колонке-рекомендации я предупреждал белодомовских взрослых, что в борьбе за то, что очень условно можно назвать "душою" Трампа, их может опередить профессиональный вербовщик и манипулятор:

Видео дня

"Посмотрите, как он уже бьет копытом и рвется к трамповской заднице —...

"Проведите, проведите меня к нему,

Я хочу видеть этого человека!"

Пу намерен, как и в Хельсинки, за 2 часа уболтать этого человека в послушное дерьмо"

Я опоздал. Путин начал свою ССО (Специальную Сосательную Операцию) 23 января, неожиданно заорав на случайно оказавшегося в кустах Зарубина с микрофоном и камерами: "Трамп выиграл выборы 2020 года!! Если бы у него не украли победу, не было бы никакой войны на Украине".

Три недели Трамп с ребяческой гордостью публиковал подобные видики Путина в своих соцсетях и, наконец, 13 февраля разрешился оргиастическим полуторачасовым звонком своему партнеру Владимиру.

Предварительные итоги ССО на сегодняшний день следующие:

Прежде всего, Трамп позиционировал себя в переговорах с Россией не как Лидер свободного мира, главный союзник героически сражающейся с российским агрессором Украины, а как беспристрастный равноудаленный от двух воюющих сторон посредник.

За три недели интенсивной путинской ССО Трамп, однако, послушно публично проблеял все основные кремлевские нарративы (причина войны — угрожающее России расширение НАТО; легитимность Зеленского сомнительна, в Украине необходимы новые выборы; Украина разворовала 500 млрд долларов военной помощи США). Теперь он уже не может рассматриваться как беспристрастный посредник. Он уже активный игрок в путинской команде. И эта эволюция Трампа и его новой команды очень органична.

Вспоминается знаменитая телефонограмма Риббентропа фюреру из Москвы 23 августа 1939 года: "У нас здесь царит великолепная атмосфера, я чувствую себя как в компании старых партийных товарищей".

Примерно такой же текст вполне мог набрать Трампу из Кремля Нью-Йоркский застройщик Стив Уиткофф вечером 13 февраля 2024 года. Нью-Йоркские застройщики и питерские гопники с легкостью нашли общий язык. Суровый жизненный путь. Сходная ментальность и алгоритмы действий.

Чем бы ни обернулись драматические события 2025 года, кинематографисты наверняка не пройдут мимо головокружительных сюжетов развязки 4-й Мировой войны. Я бы порекомендовал им включить как очень характерный знак эпохи сцену из офиса Зеленского 13 февраля. Впервые украинского президента посетил член нового американского кабинета министр финансов Скотт Бессант. Посланец Трампа в истекающую кровью Украину оказался классическим рэкетиром на районе. Объявил Зеленскому, что тот должен ему фантастическую сумму (уже озвученную Трампом) в 500 млрд, и потребовал немедленно вернуть ее, подписав без обсуждения привезенную им бумажонку о передаче в американское владение 50% украинских редкоземельных минералов. "Застройщика" выставили за дверь, но на следующий день в Мюнхене то же самое Зеленского попытался заставить сделать целый вице-президент США Джей Д. Вэнс. Вы хотите еще что-нибудь узнать о сияющем Храме на холме и Лидере Свободного мира?

Ну тогда ознакомьтесь с последними заявлениями нового министра обороны США Пита Хегсета в Брюсселе и Мюнхене. Сначала он повторил тезисы, уже ставшие рутинными для трамповской администрации: Украина никогда не станет членом НАТО, никогда не вернет свои утраченные территории, США никогда не пошлют своих миротворцев в Украину для гарантии ее безопасности, безопасность Украины должна обеспечивать Европа.

Но дальше последовал квантовый скачок. Придурковатый борец с трансгендерами в армии обрушил восьмидесятилетние устои Атлантической Безопасности. Его заявление было столь шокирующим, что вы не поверили бы моему переводу. Поэтому предоставляю английский оригинал:

We're also here today to directly and unambiguously express that stark strategic realities prevent the United States of America from being primarily focused on the security of Europe.

The United States faces consequential threats to our homeland. We must — and we are — focusing on security of our own borders.

We also face a peer competitor in the Communist Chinese with the capability and intent to threaten our homeland and core national interests in the Indo-Pacific.

It will require our European allies to step into the arena and take ownership of conventional security on the continent.

Мы также собрались здесь сегодня, чтобы прямо и недвусмысленно заявить, что суровые стратегические реалии не позволяют Соединенным Штатам Америки сосредоточиться в первую очередь на безопасности Европы.

Соединенные Штаты сталкиваются с косвенными угрозами нашей родине. Мы должны — и мы делаем это — сосредоточиться на безопасности наших собственных границ.

Мы также сталкиваемся с равным конкурентом в лице коммунистического Китая, способного и намеренного угрожать нашей родине и основным национальным интересам в Индо-Тихоокеанском регионе.

Это потребует от наших европейских союзников выйти на арену и взять на себя ответственность за обычную безопасность на континенте.

Ну что ж. Министр обороны США зачитал продуманное командное заявление о де-факто выходе США из НАТО или о роспуске НАТО — как вам больше нравится.

Помните, как трусоватый старикашка Байден несколько месяцев накануне путинской масштабной агрессии чуть ли не ежедневно, надувая щечки, повторял: "Мы будем защищать каждый inch территории, на которую распространяется Article 5 устава НАТО". По существу, это было предложением Путину безнаказанно вторгнуться в Украину. Ну а теперь глуповатый старикашка Трамп заверяет Пу, что он ничьих инчей защищать не будет, ни балтийских, ни польских, ни финских. "Мирный план Трампа по Украине" в свете подобных заявлений плавно переходит в соблазнительную для Пу возможность реализовать свой ультиматум от ноября 21-го года и продвинуться на Запад как минимум до заявленной им тогда линии Батыя — Джугашвили. Реализуется кошмар, 75 лет довлевший над европейским членами НАТО. В Белом доме появился Президент, отказавшийся от обязательств США по Уставу НАТО. 75 лет европейцы мечтали о создании европейской армии, несколько раз предпринимали какие-то шаги в этом направлении, но после "конца истории" в начале 90-х окончательно расслабились.

И сегодня, когда в обстановке формирующегося де-факто пакта Трампа — Путина над всей Европой нависла зловещая опасность, у Европы нет своей европейской армии.

Неправда!!! Есть такая европейская армия! Она называется Збройні Сили України. Она уже тригодагероически сражается с рашистской ордой, преграждая ей своими телами путь в Европу. Несмотря на кратное превосходство "второй армии мира" в вооружениях, наша европейская армия бьется с ней примерно на равных.

Да, в Европе нет количества солдат, способного сделать разницу в живой силе на поле боя, но много великолепной техники, способной кардинально изменить ход войны.

В новых обстоятельствах предательства администрацией США (назовем вещи своими именами) не только Украины, но и всей Европы, ВСУ становятся единственной гарантией безопасности Европы.

Победа или поражение Украины — это вопрос жизни или смерти для европейских государств и народов. Другой европейской армии у вас уже не будет. Дайте ВСУ всё и немедленно! 200–300 современных французских, британских, шведских, польских самолетов, пилотируемых лучшими военными асами этих стран. За несколько дней они уничтожат остатки российской авиации, установят над всей Украиной no fly zone и разнесут к чертовой матери Керченский мост.

У каждого великого дела должен быть великий лидер. Мне представляется, что к исполнению этой роли чувствует свое призвание и готовность Президент Франции Эммануэль Макрон. В понедельник он собирает в Париже чрезвычайный саммит ЕС, перед которым поставит все вышеозначенные вопросы.