'Украина имеет право на самооборону': Столтенберг сделал заявление об ударах по России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг настаивает на праве Украины бить по военным объектам на территории России. Он отметил, что все больше государств дают разрешение наносить удары именно западным вооружениям, но не стал вдаваться в детали того, какие условия выдвигают Киеву.

На эту тему политик говорил на встрече министров иностранных дел стран Североатлантического альянса в Праге. Его слова процитировал корреспондент "Европейской правды".

Так, генсек подчеркнул, что с начала российского полномасштабного вторжения Украина имеет безусловное право защищаться от агрессии, на самооборону.

"И это включает в себя удары по целям на территории России. Это становится еще более насущным на фоне открытия нового фронта", – пояснил он, имея в виду бои на Харьковском направлении.

Столтенберг указал, что в его понимании украинские удары по России носят оборонительный характер: страна имеет право их "наносить в ответ, чтобы защищаться". Отдельно он отметил, что для эффективной защиты Киев должен использовать новейшее западное вооружение.

Генеральный секретарь НАТО напомнил, что все больше государств-членов Альянса предоставляют разрешение ВСУ применять их оружие. Тем не менее, он не захотел подробно говорить о том, какие условия в таком случае партнеры выдвигают Украине. Только отметил: на Западе ожидают, что эти удары будут "осуществляться ответственно".

Как сообщал OBOZ.UA, аналитики Института изучения войны убеждены, что разрешение на использование западного оружия для ударов по России играет решающую роль в защите Украины своей территории. Также это важно для проведения Силами обороны будущих контрнаступлений.

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