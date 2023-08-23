'Украина имеет четкое видение по Крыму': Зеленский принял участие в третьем саммите Крымской платформы. Видео

У Украины есть четкое видение того, как во временно оккупированном Крыму будет восстановлена нормальная и демократическая жизнь. Послевоенная трансформация Украины обеспечит для Крыма такие экономические изменения, которые вернут подлинный смысл его инфраструктуре.

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Об этом заявил Владимир Зеленский, выступая на открытии третьего саммита Крымской платформы. Он отметил, что Украина демонтирует тиранию России на полуострове.

"Повсюду, куда заходит Россия, устанавливается верховенство насилия. Мы же обеспечим верховенство права. Мы вернем настоящий смысл инфраструктуре Крыма. На протяжении всей истории Крыма его порты и дороги были связаны с Украиной и всем миром", – подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что Россия повлекла за собой изоляцию Крыма. По его словам, Украина вернет для полуострова открытость и современность.

"Россия повлекла изоляцию Крыма. Мы вернем для Крыма весь мир. Только Украина способна вернуть современность в Крым", – заявил Зеленский.

Президент заверил, что Украина обеспечит высокий уровень жизни в Крыму и сделает его частью глобальной экономики.

"Как часть экономики Украины Крым будет частью глобальной экономики... У нас уже есть поддержка бизнесов международного, национального и локального украинского уровня, которые готовы зайти в Крым и начать работать после деоккупации", – заявил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 23 августа, в Украине стартовал третий международный саммит Крымской платформы. Лидеры стран и правительств обсудят будущее временно оккупированного украинского полуострова и проблему безопасности в Черном море.

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