Ключевыми будут два 'сигнала': чего ждать от третьего саммита Крымской платформы

В среду, 23 августа, в Украине стартует третий международный саммит Крымской платформы. Лидеры стран и правительств обсудят будущее временно оккупированного украинского полуострова и проблему безопасности в Черном море.

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В этом году мероприятие пройдет в гибридном формате с целью привлечь как можно больше участников. OBOZREVATEL следит за новостями с полей саммита.

Какие вопросы рассмотрят на саммите

Итак, в повестке дня нынешней Крымской платформы следующие вопросы:

– территориальная целостность Украины,

– будущее Крыма после его деоккупации и гуманитарная политика;

– безопасность в Азово-Черноморском регионе как главное в работе зерновых коридоров.

Причем, саммит будет проходить с учетом двух сигналов, которые накануне озвучила заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова.

"Никакой торговли вокруг Крыма не может быть, поскольку он является интегральной частью Украины, и второе, что Украина сама будет решать путь деоккупации полуострова", – подчеркнула она.

Следует отметить, что вопрос реинтеграции Крыма после войны на саммите будет поднят впервые, поскольку на предыдущих аналогичных мероприятиях акцентировалось на подтверждении факта, что Крым является частью Украины, а также консолидации вокруг этого вопроса максимальной международной поддержки.

Участники мероприятия

Предполагается, что участие в Крымской платформе примут 64 страны: часть участников будут присутствовать лично, другие присоединятся в формате онлайн.

Заметим, что в первом саммите принимало участие 47 стран, а во втором – 60.

Накануне для участия в саммите в Украину уже прибыли президент Болгарии Каталин Новак и премьер-министр Молдовы Дорин Речан. Анонсируя третью встречу по вопросам Крыма, президент Владимир Зеленский пригласил на нее также премьера Нидерландов Марка Рютте.

Как сообщал OBOZREVATEL, руководитель ГУР Украины Кирилл Буданов анонсировал "сюрпризы" для россиян во временно оккупированном Крыму. Также он выразил убеждение, что такие мероприятия, как Крымская платформа, важны, поскольку дают украинцам в оккупации уверенность в том, что их надежды не напрасны.