Украина и Венгрия достигли полной договоренности по правам нацменьшинств, – Мадьяр

После нескольких недель интенсивных переговоров Украина и Венгрия достигли договоренностей о соглашении о расширении языковых, образовательных, культурных и политических прав венгерского меньшинства. Если Киев выполнит обязательства, Будапешт будет способствовать открытию первого кластера переговоров для вступления Украины в Европейский Союз.

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Об этом 3 июня в видеоролике в Facebook сообщил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр. Он похвастался тем, что за три недели его правительство достигло того, чего предшественник Виктор Орбан в его партия не смогли достичь за 10 лет.

"Мне очень приятно объявить за день до Дня национального единства, что украинское правительство обязалось в ближайшее время имплементировать согласованные меры в свою правовую систему, и благодаря этому наши закарпатские соотечественники будут иметь гораздо более широкие образовательные, культурные, языковые и политические права, чем раньше", – написал Мадьяр в посте.

Будапешт до сих пор против ускоренного присоединения Киева к ЕС

Глава правительства Венгрии отметил, что будущие законодательные изменения в Украине являются, в частности, частью евроинтеграционного процесса.

По его словам, "украинские обязательства будут включены в план действий" по присоединению к Евросоюзу. "Если это произойдет, венгерское правительство будет способствовать открытию первого кластера вступления для Украины", – пообещал он.

Мадьяр подчеркнул, что его государство "до сих пор не поддерживает" ускоренные переговоры о членстве Украины.

"Если Украине удастся закрыть все 33 раздела о вступлении в течение 10 или 15 лет, наша страна проведет юридически обязательный референдум по этому вопросу", – заявил премьер.

Как писал OBOZ.UA:

– Недавно издание Politico сообщало о том, что Украина и Молдова могут уже в ближайшие дни начать формальные переговоры о вступлении в ЕС. Венгрия, которая ранее блокировала продвижение украинской заявки, якобы готова отказаться от своей оппозиции. Открытие первого переговорного кластера запланировано на 15 июня во время межправительственной конференции в Люксембурге.

– Президент Владимир Зеленский также говорил о том, что Киев рассчитывает уже в ближайшие недели открыть первый переговорный кластер и в дальнейшем последовательно работать над всеми другими направлениями переговорного процесса для будущего членства в ЕС. Зеленский отмечал, что Киев работает, чтобы в июне и в течение лета достичь прогресса.

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