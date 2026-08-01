Украина и Румыния после восьмилетнего перерыва вернутся к вопросу о национальных меньшинствах: Дан рассказал подробности

Украина и Румыния после почти восьмилетнего перерыва возобновят работу Смешанной украинско-румынской комиссии по вопросам обеспечения прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам. Первое за долгое время заседание комиссии состоится в пятницу, 28 августа, а одним из ключевых вопросов станет образование на национальных языках обеих стран.

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Об этом заявил президент Румынии Никушор Дан во время общения с журналистами после трехсторонней встречи с президентами Украины Владимиром Зеленским и Молдовы Майей Санду в Кишинёве 27 августа.

Комиссия возобновит работу после длительного перерыва

По словам Никушора Дана, заседание Смешанной украинско-румынской комиссии станет одним из практических результатов развития двусторонних отношений между Киевом и Бухарестом. Последний раз этот формат работы по вопросам прав национальных меньшинств собирался почти восемь лет назад.

"Я очень рад, что процесс движется дальше. Например, завтра, спустя много-много лет, состоится еще одна встреча нашей Смешанной комиссии по вопросам национальных меньшинств обеих стран, в ходе которой мы обсудим важные вопросы", – сказал румынский президент.

Он подчеркнул, что особое внимание в ходе переговоров будет уделено вопросам образования, в частности возможностям обучения на национальных языках.

"Самый важный вопрос, конечно, – это образование, образование на национальных языках обеих стран", – отметил Дан.

Таким образом, стороны планируют обсудить вопросы, касающиеся обеспечения прав украинского национального меньшинства в Румынии и румынского – в Украине. Возобновление работы комиссии должно создать отдельную площадку для решения таких вопросов в двустороннем формате.

Киев и Бухарест углубляют стратегическое партнерство

Президент Румынии связал возобновление работы комиссии с более широким углублением отношений между двумя государствами. В этом году Украина и Румыния подписали Совместную декларацию о стратегическом партнерстве, которая определила дальнейшие направления сотрудничества.

Дан подчеркнул, что удовлетворен развитием украинско-румынских отношений, и назвал предстоящее заседание комиссии еще одним доказательством того, что страны продолжают углублять взаимодействие.

"Говоря о наших отношениях, я очень рад, что наши страны сотрудничают, и эта встреча — еще одно тому доказательство", – заявил президент Румынии.

По его словам, сотрудничество Киева и Бухареста охватывает не только вопросы национальных меньшинств, но и энергетику, транспортную инфраструктуру и безопасность.

Румыния поддерживает европейский путь Украины и Молдовы

Отдельно в ходе трехсторонней встречи в Кишиневе президенты Украины, Румынии и Молдовы обсудили совместные инфраструктурные и энергетические проекты.

В частности, речь шла о развитии интерконнекторов и транспортного сообщения между странами. Дан сообщил, что в рамках программы SAFE Румыния продолжит строительство шоссе к транспортному коридору и вглубь Молдовы – к ее северной границе с Украиной.

"Это будет способствовать укреплению связей между нашими государствами", – пояснил румынский президент.

Также лидеры обсудили угрозы безопасности для Украины, Румынии и Молдовы, а также европейскую интеграцию Киева и Кишинева. Дан подчеркнул, что Румыния полностью поддерживает европейский путь обоих государств.

"Мы также обсудили европейский путь этих двух стран в ЕС, который Румыния полностью поддерживает"", — заявил он.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине теперь ежегодно 31 августа будет отмечаться День румынского языка. Его ввел своим указом президент Владимир Зеленский в марте этого года. В Румынии также введен День украинского языка, который отмечается 9 ноября.

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