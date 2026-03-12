В Украине установят день румынского языка, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский официально установил в Украине День румынского языка. Его ежегодно будут отмечать 31 августа.

Соответствующий указ глава государства подписал 12 марта 2026 года. Владимир Зеленский также объявил об этом во время пресс-конференции, которую провел совместно с президентом Румынии Никушором Даном.

Глава государства отметил, что в Румынии уже введен День украинского языка, который отмечают 9 ноября.

"В развитие нашего гуманитарного и культурного сотрудничества, в развитие уважения между нашими народами я подписал указ об установлении в Украине Дня румынского языка. Ежегодно это будет отмечаться 31 августа. Уже в Румынии есть День украинского языка – это 9 ноября", – сказал президент Украины.

"С целью развития взаимопонимания, взаимоуважения и сотрудничества в украинско-румынских отношениях, поощряя межкультурный диалог по сохранению и развитию языковой и культурной самобытности граждан Украины, постановляю: установить в Украине День румынского языка, который отмечать ежегодно 31 августа, – говорится в подписанном президентом указе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования, 12 марта 2026 года.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский сегодня находится с визитом в Румынии. Он провел встречу с главой страны Никушором Даном, во время которой были подписаны документы о стратегическом партнерстве между странами. Документы предусматривают усиление сотрудничества в ключевых сферах экономики и безопасности, а именно сотрудничество в энергетическом секторе, в частности запуск двух новых линий поставки электроэнергии. Это, в частности, поддержит Черновицкую область.

В Украине приняли решение отказаться от термина "молдавский язык". Теперь наша страна будет признавать румынский язык как единственный официальный в Молдове. Такое решение было принято 18 октября 2025 года во время совместного заседания с румынским правительством.

В марте 2023 года парламент Молдовы одобрил переименование государственного языка с молдавского на румынский в Конституции и других законах.

