Украина и Россия выразили заинтересованность в ограниченном перемирии, – Рубио

По словам государственного секретаря США Марко Рубио, и Украина, и Россия заинтересованы в "ограниченном перемирии", то есть в том, чтобы не наносить удары по зерновому экспорту и энергетике. Понятно, что такое прекращение огня не остановит войну, но, вероятно, позволит "смягчить некоторые глобальные давления".

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Однако, хотя обе страны якобы поддерживают такое ограниченное прекращение огня, его будет сложно достичь, поскольку и Россия, и Украина определили удары по энергетике в качестве стратегической цели. Об этом Марко Рубио рассказал 23 сентября, после встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

В чем проблема

"Украинцы наносят ущерб россиянам, нанося удары по их энергетическому сектору, который является источником их доходов. Россия причиняет боль украинской стороне, атакуя ее электросети, особенно в преддверии зимы. Проблема заключается в том, что обе стороны определили энергетику в качестве стратегической цели своих военных действий. Но обе стороны выразили заинтересованность в ограниченном прекращении огня, которое касалось бы зерна и энергоносителей", – рассказал американский дипломат.

Он уточнил, что в отличие от руководства страны-агрессора украинский лидер Владимир Зеленский "сделал это публично".

По мнению Рубио, такое прекращение огня не остановит войну, но, вероятно, позволит "смягчить некоторые глобальные давления".

Переговорный трек

Глава Госдепа подтвердил готовность Вашингтона содействовать процессу достижения "ограниченного перемирия". Более того, такие договоренности могли бы стать основой для мирного соглашения, считает Марко Рубио.

"Если спросить президента Зеленского, он подтвердит, что способность защитить свою электросеть лежит в основе интересов украинцев. Пожалуй, в этом мы можем помочь путем заключения соглашения. И, очевидно, российская сторона сталкивается с ударами, которых раньше не было, глубоко на территории России и по ключевым отраслям промышленности", – пояснил он.

По словам Рубио, "США пытаются сыграть наилучшую роль, на которую они способны", поскольку удары Украины и России по энергетической инфраструктуре "так или иначе сказываются на всем мире".

"Понятно, что нелегко достичь соглашения сразу. Но мы стараемся сделать все, чтобы это произошло, поскольку это в интересах и всего мира, и обеих стран", – сказал госсекретарь США.

Реакция России

Замечание Рубио о том, что украинский лидер публично выразил заинтересованность в "ограниченном прекращении огня" довольно интересно, поскольку в стране-агрессоре публично такую заинтересованность не признают. Это следует из комментария Лаврова по поводу его встречи с Рубио.

Киев наносит удары по мирному населению и инфраструктурным объектам РФ после "тесной координации своих действий с европейскими спонсорами", в частности, публично отметил Лавров. Да, украинские удары по инфраструктуре страны-агрессора "приводят к дестабилизации мировых энергетических рынков", признал он.

Однако вместо заинтересованности в прекращении таких ударов Лавров буквально "подтвердил приверженность российской стороны достижению целей" войны.

"Мы не будем на время переговоров в любом формате приостанавливать специальную военную операцию. Хотя Европа и хочет именно этого с той же простой целью: дать передышку и пополнить истощенные арсеналы киевского режима", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Зеленский заявлял, что Украина готова поддержать энергетическое перемирие, если Россия прекратит удары по украинским энергетическим объектам. При этом Москва должна предоставить перечень своих объектов, в отношении которых она ожидает аналогичного воздержания от атак со стороны Украины.

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