Украина и РФ запустят обмен справками несмотря на разорванные дипломатические отношения, – Лубинец

Украинский и российский уполномоченные по правам человека предложилипривлечь Международный Красный Крест и омбудсманов иностранных государств к посещениям мест содержания военнопленных и незаконно удерживаемых гражданских. Пока это – только предложение. Однако украинский и российский омбудсмены уже договорились "несмотря на отсутствие дипломатических отношений" напрямую обмениваться официальными справками – и по пленным военным, и по гражданским гражданам обеих стран.

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Об этом в эфире украинских вещателей 6 июня рассказал украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. Свою вчерашнюю встречу с российской коллегой он назвал "непростой", но отметил, что "этот диалог и гуманитарный трек в целом надо расширять".

Украинские военнопленные

Дмитрий Лубинец утверждает, что передал российской стороне перечень российских тюрем, где "сложилась худшая ситуация с правами украинских военнопленных".

"Я получил предварительное заверение, что россияне готовы максимально быстро начать мониторинговые визиты с информированием нас, что они там увидят", – сказал омбудсмен.

Он также рассказал о предложении допуска Международного комитета Красного Креста омбудсманов других стран к военнопленным. По словам Лубинца, уже есть список иностранных коллег, готовых стать членами мониторинговой миссии.

Украина готова предоставить таким миссиям доступ к российским военнопленным, однако пока неизвестно, согласятся ли на это захватчики.

Также, по словам Лубинца, стороны обсудили возможности реагирования на нарушения прав украинских пленных

Обмен справками

К украинскому омбудсмену часто поступают запросы от граждан на получение документов из российских архивов, например, для оформления пенсионного стажа. Лубинец утверждает, что Лантратова поддержала инициативу прямого обмена справками между омбудсманами.

"Это позволит быстрее решать гражданско-правовые вопросы наших граждан", – считает Лубинец.

Он говорит, что разорванные дипломатические отношения между странами эту процедуру усложняют, однако если россияне согласятся, Украина также "будет предоставлять аналогичные справки" для граждан РФ, проживающих на территории России.

Кто такая Лантратова, OBOZ.UA рассказывал здесь.

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