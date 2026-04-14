Украина и Германия начинают обмен данными с поля боя: как это будет работать

Украина и Германия подписали соглашение об обмене оборонными данными с поля боя. Документ согласовали при участии руководства обоих государств, и он предусматривает запуск совместных проектов в сфере анализа вооружения и военных технологий. Договоренность объявили 14 апреля во время официальной встречи, и она стала первой такой для Украины.

О подписании меморандума сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров. Он уточнил, что документ заключили вместе с министром обороны Германии Борисом Писториусом при участии президента Украины и канцлера Германии.

По его словам, это открывает новый формат сотрудничества: "Украина делится уникальными данными с поля боя, предоставляя партнерам доступ к ним для обучения и совершенствования AI-моделей и аналитических решений".

Новый формат сотрудничества

В рамках соглашения стороны планируют анализировать применение вооружения, в частности немецких систем. Речь идет о таких комплексах, как PzH 2000, RCH 155 и IRIS-T. Данные с поля боя позволят лучше понять эффективность этих систем и, возможно, скорректировать тактику их использования.

Отдельное направление – обмен боевыми данными и наработками. Украина предоставит партнерам доступ к информации из цифровых систем, включая DELTA. Это поможет развивать аналитические решения и модели искусственного интеллекта. В сообщении отмечается, что речь идет о первом в мире проекте такого масштаба в оборонной сфере.

Детали договоренностей

Кроме обмена данными, стороны договорились о дальнейшем усилении оборонных возможностей Украины. По словам Федорова, есть конкретные решения по поставкам вооружения. В частности, Украина получит ракеты, в том числе типа PAC-2, а также пусковые установки для систем IRIS-T.

Поставки планируют осуществлять в течение нескольких лет. Это должно усилить систему противовоздушной обороны и защиту неба. Также обсуждается отдельное двустороннее соглашение в сфере дронов – так называемый drone deal, над которым уже работают команды обеих стран.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 14 апреля, Владимир Зеленский с официальным визитом посещал Берлин и встретился с канцлером Фридрихом Мерцем. По итогам визита заключены новые договоренности об оборонном сотрудничестве – всего 10 соглашений в важнейших направлениях.

Украина и Германия согласовали новый пакет сотрудничества на €4 млрд. В него вошли сотни ракет для Patriot, deep-strike и mid-strike дроны.

