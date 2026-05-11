Украина хочет "аэропортового перемирия" с Россией при посредничестве ЕС, – Сибига
Украина предложила Европе помочь договориться с Россией о так называемом "аэропортовом перемирии " – взаимном отказе от ударов по аэропортам. В Киеве считают, что такая ограниченная договоренность может стать первым практическим шагом к возобновлению переговорного процесса.
Об этом в интервью Politico заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
Украине нужна новая роль Европы в мирных переговорах
Сибига заявил, что Киеву "вероятно, нужна новая роль Европы" в мирных переговорах, поскольку дипломатический процесс под эгидой США замедлился, а российский диктатор Владимир Путин не демонстрирует готовности к более широкому соглашению о прекращении войны.
По его словам, одним из возможных вариантов может стать создание европейской платформы или специальной группы, которая бы занималась продвижением "аэропортного перемирия" между Киевом и Москвой.
Идея заключается во взаимном отказе сторон от атак на аэропорты.
Почему "аэропортовое перемирие" может заинтересовать Россию
Украинский министр отметил, что Кремль может быть заинтересован в такой договоренности из-за того, что российская авиационная инфраструктура все чаще становится целью украинских дальнобойных атак. На этом фоне в РФ растут опасения, что Киев может нанести удар по ее основным аэропортам.
Сибига прямо назвал международный аэропорт Шереметьево в Москве и аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге, которые, по его словам, становятся все более уязвимыми.
В то же время Киев не просит Европу заменить США в переговорном процессе. По словам Сибиги, европейское направление должно быть "дополнением", а не альтернативой американским дипломатическим усилиям. Он подчеркнул, что Европа должна выступать "одним голосом".
Европа ищет свою роль в переговорах
Идея "аэропортового перемирия" появилась на фоне дискуссий в Европе о необходимости более активной роли ЕС в переговорах о завершении войны в Украине.
Президент Франция Эммануэль Макрон ранее допускал возможность прямых переговоров с Владимиром Путиным.
Министр иностранных дел Германия Иоганн Вадефуль также заявлял, что Европа должна иметь место за столом переговоров.
Премьер-министр Албании Эди Рама со своей стороны назвал отказ от контактов с российским руководством "стратегической ошибкой".
Несмотря на это, руководство ЕС пока сдержанно оценивает перспективы переговоров с Кремлем. В Брюсселе считают, что Россия не демонстрирует реального желания завершать войну.
Впрочем, глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что вопрос роли Европы в возможных переговорах обсудят на встрече министров иностранных дел ЕС в конце месяца.
Каллас также отвергла предложение Путина о привлечении бывшего канцлера Германии Герхард Шредер в качестве посредника от Европы.
Как сообщал OBOZ.UA, главный дипломат ЕС Кая Каллас заявила, что министры иностранных дел ЕС обсудят потенциальные переговоры со страной-агрессором Россией во время заседания на Кипре 27-28 мая. Речь идет о заседании в так называемом формате "Гимних", предусматривающем неформальные встречи, которые проводит страна, председательствующая в Совете.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!
в формате Гимних.