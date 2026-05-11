Украина хочет 'аэропортового перемирия' с Россией при посредничестве ЕС, – Сибига

Украина предложила Европе помочь договориться с Россией о так называемом "аэропортовом перемирии " – взаимном отказе от ударов по аэропортам. В Киеве считают, что такая ограниченная договоренность может стать первым практическим шагом к возобновлению переговорного процесса.

Об этом в интервью Politico заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Украине нужна новая роль Европы в мирных переговорах

Сибига заявил, что Киеву "вероятно, нужна новая роль Европы" в мирных переговорах, поскольку дипломатический процесс под эгидой США замедлился, а российский диктатор Владимир Путин не демонстрирует готовности к более широкому соглашению о прекращении войны.

По его словам, одним из возможных вариантов может стать создание европейской платформы или специальной группы, которая бы занималась продвижением "аэропортного перемирия" между Киевом и Москвой.

Идея заключается во взаимном отказе сторон от атак на аэропорты.

Почему "аэропортовое перемирие" может заинтересовать Россию

Украинский министр отметил, что Кремль может быть заинтересован в такой договоренности из-за того, что российская авиационная инфраструктура все чаще становится целью украинских дальнобойных атак. На этом фоне в РФ растут опасения, что Киев может нанести удар по ее основным аэропортам.

Сибига прямо назвал международный аэропорт Шереметьево в Москве и аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге, которые, по его словам, становятся все более уязвимыми.

В то же время Киев не просит Европу заменить США в переговорном процессе. По словам Сибиги, европейское направление должно быть "дополнением", а не альтернативой американским дипломатическим усилиям. Он подчеркнул, что Европа должна выступать "одним голосом".

Европа ищет свою роль в переговорах

Идея "аэропортового перемирия" появилась на фоне дискуссий в Европе о необходимости более активной роли ЕС в переговорах о завершении войны в Украине.

Президент Франция Эммануэль Макрон ранее допускал возможность прямых переговоров с Владимиром Путиным.

Министр иностранных дел Германия Иоганн Вадефуль также заявлял, что Европа должна иметь место за столом переговоров.

Премьер-министр Албании Эди Рама со своей стороны назвал отказ от контактов с российским руководством "стратегической ошибкой".

Несмотря на это, руководство ЕС пока сдержанно оценивает перспективы переговоров с Кремлем. В Брюсселе считают, что Россия не демонстрирует реального желания завершать войну.

Впрочем, глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что вопрос роли Европы в возможных переговорах обсудят на встрече министров иностранных дел ЕС в конце месяца.

Каллас также отвергла предложение Путина о привлечении бывшего канцлера Германии Герхард Шредер в качестве посредника от Европы.

Как сообщал OBOZ.UA, главный дипломат ЕС Кая Каллас заявила, что министры иностранных дел ЕС обсудят потенциальные переговоры со страной-агрессором Россией во время заседания на Кипре 27-28 мая. Речь идет о заседании в так называемом формате "Гимних", предусматривающем неформальные встречи, которые проводит страна, председательствующая в Совете.

