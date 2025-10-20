Украина готовит масштабные дальнобойные ответы на удары по энергетике: Зеленский провел Ставку

Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Основной темой заседания стала ситуация в энергетическом секторе страны.

Видео дня

Главное внимание – защита критической инфраструктуры, восстановление после российских атак и подготовка к зиме. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Зеленского, сейчас особенно сложная ситуация – в приграничных и прифронтовых регионах, где угроза ударов остается постоянной. Правительство готовит полный спектр ответов, среди которых – масштабирование дальнобойных ударов в ответ на российский террор.

"Были доклады по восстановлению в общинах после ударов. Определили и параметры расширения наших резервов. В частности, это касается резервов оборудования. Есть конкретные направления общения с партнерами в Европе, которые могут поддержать необходимой номенклатурой энергетического оборудования. МИД Украины должен проявить больше активности", – отметил президент.

Отдельно участники заседания обсудили вопросы газовой сферы — накопления запасов на отопительный сезон, ремонтные работы и источники финансирования. Часть необходимых средств уже привлечено.

Кроме того, на Ставке рассмотрели и военную составляющую, в частности прикрытие энергетических объектов с воздуха. Определена потребность в дополнительных вертолетах и усилении боевой авиации.

Зеленский поручил команде оперативно подготовить документы для соглашений с США по закупке систем ПВО, чтобы ускорить переговоры и реализацию договоренностей.

"Важно сейчас проработать на бумаге каждый аспект потенциальных соглашений, чтобы мы смогли ускорить переговоры. Слава Украине!" – резюмировал он.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что из-за российских ударов по энергетическим объектам Украина начала обсуждать с партнерами возможность импорта газа. Для этого, по его словам, необходимо обеспечить достаточное финансирование.

Как писал OBOZ.UA, министр энергетики Светлана Гринчук подчеркивала, что ситуация в энергосистеме будет зависеть от интенсивности российских атак. А также скорости восстановления поврежденного или уничтоженного энергооборудования.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!