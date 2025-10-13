'Самая сложная ситуация в прифронтовых и приграничных громадах': Зеленский провел энергетическую Ставку

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 13 сентября провел заседание Ставки, главным вопросом которой стало восстановление и защита энергетической системы Украины после массированных российских атак. Глава государства заявил о ряде управленческих ошибок.

Об этом Зеленский сообщил в соцсетях. Он сказал, в каких общинах самая тяжелая ситуация по энергоснабжению.

По словам главы государства, он заслушал доклады о проведении ремонтных работ в разных регионах Украины. Зеленский поблагодарил энергетиков, спасателей и ремонтные бригады, которые работают почти непрерывно, назвав их труд героическим.

"Самая тяжелая ситуация сейчас в прифронтовых громадах и у границы с Россией, где ракеты и дроны долетают за считанные минуты, а обстрелы продолжаются постоянно. Несмотря на это, наши специалисты восстанавливают электроснабжение и помогают людям даже в самых опасных районах", – подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что на Ставке отдельное внимание уделили состоянию энергетической инфраструктуры Одессы и области. По словам президента, в этом регионе было допущено много ошибок местных руководителей.

"Также были доклады по Киеву и области, по Днепровщине. Неизменное внимание – Харькову и области, Запорожью, Николаеву и Херсону, Полтаве и области. По каждому другому региону нашей страны имеем четкие данные – необходимого оборудования, необходимых работ, необходимого финансирования. По каждому направлению сделаны соответствующие поручения", – сообщил глава государства.

Энергетики надеются, что масштабных отключений света удастся избежать

По словам министра энергетики Светланы Гринчук, ситуация в энергосистеме будет зависеть от интенсивности российских атак. А также скорости восстановления поврежденного или уничтоженного энергооборудования.

"Говорить, что у нас будут долговременные отключения, рано... Но, к сожалению, мы имеем опыт предыдущих лет, когда ситуация меняется ежедневно и можно ждать чего угодно... Мы готовимся к различным вариантам, и к худшим в частности. Но надеемся, что совместными усилиями нам удастся сохранить работу энергосистемы и обойтись без длительных отключений", – сообщила министр.

В то же время эксперт по международным энергетическим вопросам и безопасности Михаил Гончар ожидает, что жители Черниговской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Запорожской областей этой осенью и зимой могут оставаться без электроэнергии по несколько дней. В других же регионах, по его словам, масштабных проблем с отключениями света, вероятно, удастся избежать.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Зеленский сообщил, что Украина может оказаться вынужденной импортировать электроэнергию из-за российских атак на инфраструктуру. По его словам, не исключено, что получать электроэнергию от других стран Украина начнет уже в ближайшее время.

