'Сначала – победа в войне': Столтенберг сделал новое заявление о членстве Украины в НАТО

До завершения войны с Россией вопрос членства Украины в Североатлантическом альянсе "не стоит на повестке дня". Однако за время войны она "становится еще ближе к НАТО" посредством предоставления вооружения и обучения украинских воинов.

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В то же время страны-члены активно обсуждают присоединение Украины к этому оборонному альянсу, так что чего ждать от саммита НАТО в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля, пока не может сказать никто. Такие заявления в ходе выступления на Брюссельском форуме американского фонда Маршалла сделал генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, пишет The Guardian.

Комментируя перспективы присоединения Украины к НАТО в ближайшем будущем, он отметил, что сперва наше государство должно победить в войне с Россией. Именно поэтому, подчеркнул Столтенберг, союзники придерживаются мнения, что "наиболее насущная и важная задача сейчас – это гарантировать, что Украина победит как суверенное государство".

"Если Украина не победит, тогда не будет никакого вопроса о членстве, чтобы его обсуждать... Я думаю, что все понимают, что вопрос стать членом посреди войны не на повестке дня. Не это вопрос. Вопрос больше о том, что будет после того, как эта война закончится", – отметил Столтенберг.

В то же время он выразил убеждение, что во время войны Украина все же становится ближе к НАТО, ведь украинская армия получает западное вооружение и активно осваивает его.

"Одно, во что я действительно верю, и, как я надеюсь, мы одобрим в Вильнюсе, – это многолетняя программа НАТО и союзников по НАТО о переходе Украины от доктрин и оборудования стандартов советских времен к доктринам и оборудованию стандартов НАТО. Это звучит достаточно технически, но это очень важно. Это уже происходит, но это огромная задача, и, одобрив эту программу, мы будем более амбициозны и более конкретны относительно того, что мы будем делать... Цель – сделать их полностью взаимосовместимыми с силами НАТО, не оглядываясь на то, когда состоится членство. Это хорошо. Это сделает их более способными защитить себя и более способными работать с ними", – обосновал свое мнение Столтенберг.

Также генсек НАТО добавил, что страны-члены активно обсуждают присоединение Украины к этому оборонительному альянсу, так что ждать чего ждать от саммита НАТО в Вильнюсе, пока не может сказать никто.

"По этому вопросу (членства Украины в НАТО. – Ред.) среди союзников существуют разные мнения. Единственный путь принятия решения в НАТО – это консенсус. Сейчас консультации продолжаются. Сегодня у меня тоже будет несколько телефонных звонков относительно того, как ответить на украинские амбиции о членство в НАТО. Никто сейчас не сможет сказать, каким будет окончательное решение на саммите в Вильнюсе по этому вопросу", – отметил он.

В то же время, по словам Столтенберга, все страны-члены в целом соглашаются с тем, что Украина должна стать частью Альянса. И уверены, что решать, когда и как это произойдет, будут в НАТО и Украине, а не в Кремле.

"Я хочу подчеркнуть: мы также соглашаемся по многим вопросам, когда речь идет об Украине и членстве. Мы все согласны с тем, что Украина будет членом альянса, это было четко заявлено на саммите в Мадриде в прошлом году и было повторено много раз после того, как это решение было принято впервые в 2008-м. Мы все согласны, что двери НАТО открыты для новых членов, и что это только союзники по НАТО и Украина будут решать, когда они могут присоединиться, не Москва – у них нет вето. Но, как я уже сказал, это не то, что произойдет в разгар войны", – отметил генсек Альянса.

Так что пока в июле на саммите в Вильнюсе может быть предложена программа по приближению Украины к НАТО.

"Но что мы сделаем, то одобрим эту программу, чтобы Украина стала еще ближе к НАТО и более взаимосовместима с НАТО. Никто не может сказать, как и когда закончится эта война. Но когда она закончится, важно, чтобы она не началась снова, чтобы не продолжалось агрессивное поведение России и чтобы президент Путин не продолжал раскалывать европейскую безопасность, чтобы не случилось так, что он остановится и потом снова начнет. Мы должны гарантировать, что у нас есть договоренности о том, как сдерживать дальнейшую российскую агрессию", – подчеркнул Столтенберг .

Напомним, ранее Парламентская ассамблея НАТО осудила рашизм и внесла этот термин в финальную резолюцию.

Ассамблея также признала преступления России против Украины геноцидом, выразила поддержку международного трибунала над российскими военными преступниками и призвала помочь Украине для достижения победы над оккупантами.

Кроме того, ПА НАТО призывает правительства стран-членов открыто объявить на саммите в Вильнюсе о том, что Украина станет членом Альянса, и согласовать дальнейшие конкретные шаги по вступлению Украины в НАТО.