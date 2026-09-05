Путин не собирается гарантировать безопасность Уиткоффу и Кушнеру – ISW

Москва, вероятно, не намерена предоставлять спецпосланникам президента США Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру гарантии безопасности во время их визита в Киев. Такие действия Кремля могут свидетельствовать о том, что в Москве не намерены привлекать Вашингтон в качестве посредника в мирных переговорах.

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Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW). По сообщениям источников, и Уиткофф, и Кушнер выражали обеспокоенность по поводу своей безопасности во время первой поездки в Украину.

Кремль не несет ответственности за жизнь делегатов

По данным ISW, Украина во время визита директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву 26 августа прекратила нанесение ударов на большие расстояния по территории РФ. Однако глава Кремля Владимир Путин нигде не упоминал, что Россия прекратит наносить удары по Украине, когда туда приедут Уиткофф и Кушнер.

"Явное нежелание Путина гарантировать безопасность американской делегации в Украине свидетельствует о неготовности Кремля принять Соединенные Штаты в качестве посредника в мирных переговорах и подчеркивает попытки заставить США вести переговоры исключительно с Россией", – считают в ISW.

Там также напомнили, что президент Украины Владимир Зеленский заявил 4 сентября, что Уиткофф и Кушнер посетят Украину в воскресенье, 6 сентября, после визита в Россию. Российские СМИ также подтвердили предстоящие визиты обоих делегатов и в Россию, и в Украину.

Напомним, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в эти выходные посетят Москву и Киев. В ходе обеих поездок они проведут переговоры о прекращении войны.

Как сообщал OBOZ.UA, визит делегатов в Украину подтвердил лично Дональд Трамп, заявив, что они посетят как Москву, так и Киев. По его словам, он считает, что существует "большая вероятность" достижения договоренности.

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