Украина готова к открытию шести евроинтеграционных кластеров: Зеленский сообщил, когда это может произойти

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже готова к открытию шести кластеров в рамках процесса вступления в Европейский Союз. Он рассчитывает, что этим летом Киев сможет добиться больше результатов для нашей европейской интеграции.

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Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении в субботу, 13 июня. Он заверил, что по крайней мере с нашей стороны не будет никаких затягиваний, и отметил, что теперь очень важно, чтобы партнеры тоже ощущали всю значимость этого процесса.

Глава государства рассказал о подготовке к дипломатическим мероприятиям следующей неделе – уже с понедельника начнется активная работа.

"Евросоюз подтвердил готовность открыть первый кластер, и это придает новое движение нашим переговорам о вступлении Украины в Европейский Союз. Мы сделали абсолютно все для этого прогресса, и я благодарен всем, кто помогал, и всем, кто работает на наше государство", – сказал президент.

Зеленский отметил, что сейчас многие лидеры говорят, что не только Европа нужна Украине, но и Украина нужна Европе, и это правда.

"И учитывая долгосрочные намерения России – то, что сейчас российские базы строятся вблизи Европы уже даже там, где военных баз не было в советское время, – это точно свидетельствует о том, что без Украины, без наших возможностей и нашего опыта Европе может быть чрезвычайно сложно. Все это нужно принимать во внимание", – добавил президент.

Что предшествовало

Все страны-члены Европейского Союза поддержали начало переговоров о вступлении Украины и Молдовы в блок. Уже в ближайший понедельник, 15 июня, состоится первая межправительственная конференция, которая официально откроет новый этап евроинтеграции двух государств.

Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, все страны ЕС поддержали открытие первого переговорного кластера для Украины и Молдовы.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина выполняет необходимые условия для продвижения к членству в Евросоюзе, а решение об открытии первого кластера стало важной политической и моральной поддержкой для государства.

Зеленский поблагодарил украинцев и европейских партнеров за поддержку на пути евроинтеграции. Он также поздравил Молдову, которая проходит этот этап переговорного процесса вместе с Украиной.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что государство-агрессор РФ пытается подкупить отдельных европейских политиков, чтобы они "просто продали Кремлю интересы своих наций и общие интересы Европы".

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