'Будем членами НАТО': в Минобороны объяснили, что получит Украина от саммита в Вильнюсе

На саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе (Литва) Украина получит алгоритм вступления в этот военно-политический союз. А после завершения войны страна будет членом НАТО.

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Такое убеждение выразил заместитель министра обороны Владимир Гаврилов. Его слова процитировала в Telegram-канале пресс-служба министерства.

В комментарии ветеран военной службы и дипломат отметил, что на июльском саммите натовские государства "выйдут на определенный порядок вступления Украины", который "будет зафиксирован".

Несмотря на консенсусный механизм принятия решений и право вето стран-членов Альянса, он считает, что вряд ли будут большие проблемы с принятием такого решения относительно нашего государства.

"Есть все признаки того, что Украина получит то, что хочет в определенном формате", – объяснил Гаврилов.

"Уже сейчас на саммите в Вильнюсе Украина четко должна понимать, что после войны, скажем в течение года-двух, после проведения определенных процедурных вещей мы будем членами НАТО", – заявил замминистра обороны.

Отметим: некоторые специалисты убеждены, что Украину после саммита НАТО ждет так называемый киевский договор по образцу Израиля. О том, какие гарантии безопасности партнеры готовят для нашей страны до вступления в НАТО, читайте в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что до окончания войны вопрос Украины в НАТО не стоит на повестке дня. Хотя он подчеркнул, что благодаря западному вооружению и обучению бойцов наша страна становится более близкой к натовским стандартам.

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