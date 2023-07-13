Украина должна использовать год до саммита НАТО в Вашингтоне для подготовки к членству, – Порошенко

Петр Порошенко в эфире телеканала MSNBC заявил, что на следующий год перед Вашингтонским саммитом НАТО нужно использовать для того, чтобы подготовить Украину к членству в Альянсе. Пятый президент отмечает: нужен четкий план реформ, и после победы Украина сможет быстро присоединиться к НАТО. Порошенко также отмечает, что НАТО тоже должно быть готово после победы быстро принять Украину.

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Отвечая на вопрос, достаточно ли гарантий безопасности от стран Семки, Порошенко отметил: "это непростой вопрос, потому что лучшая гарантия безопасности, доступная сейчас после того, как Россия начала агрессию и уничтожила все послевоенные механизмы безопасности, основанные на Совбезе ООН, единственно возможна – это членство в НАТО", – говорит Порошенко.

"Пока это заверения в вопросе безопасности, а не гарантии безопасности. Я как президент Украины в 2014-2019 годах понимаю, что это значит, когда ты тратишь много времени на то, чтобы получить консультацию и запустить процесс обеспечения безопасности. Это не работает. Гарантии безопасности должны быть обязательными, должны быть ратифицированы парламентами", – объясняет Петр Порошенко.

Пятый президент подчеркнул, что для него неприемлема идея, чтобы провести год до Вашингтонского саммита НАТО 2024 в дискуссиях о гарантиях безопасности.

"Нет, нам нужно потратить это время на то, чтобы подготовить НАТО к членству Украины, подготовить Украину к членству в НАТО. И это была бы единственная предпосылка: как только у нас будет мир, в кратчайшие сроки мы должны получить членство в НАТО", – отметил Петр Порошенко.

Он объясняет, что это не сценарий развязывания третьей мировой войны, которым пытались пугать Путин и Медведев. Это был бы единственно возможный мирный план и единственно возможная ситуация с безопасностью", – объяснил Порошенко.

"Мы рассматриваем гарантию безопасности от G7 или на основе двусторонних соглашений только как гарантию перед вступлением. Это именно то, что нам нужно вместе с будущим членством в НАТО, с точной датой, с четко определенными реформами, которые необходимо сделать. Именно так, как было, когда мы получали безвизовый режим с Европейским Союзом. У нас было 144 реформы, которые необходимо было совершить, и мы их выполнили", – напомнил пятый президент.

Порошенко убежден, что не только Украине крайне нужно НАТО, но НАТО точно нуждается в Украине. Это беспроигрышная ситуация.

"Мы должны предоставить список реформ – защиты демократии, защиты свободы, верховенства права, борьбы с коррупцией, свободы СМИ. Но мы однозначно хотим видеть такой же процесс со стороны НАТО. Пожалуйста, не бойтесь победы Украины и не бойтесь поражения России. А членство Украины в НАТО – это победа Украины, победа НАТО и поражение Путина", – подчеркнул Петр Порошенко.