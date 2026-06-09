'Команды работают': Зеленский прибыл с визитом в Таллин и провел важную встречу. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо. Политики встретились в Таллине перед началом саммита Украина – страны Северной Европы и Балтии.

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Стороны обсудили работу по развитию антибаллистической защиты, а также подготовку соглашения в формате Drone Deal. Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

Украина просит помощи в ПВО

По словам Зеленского, команды сотрудничают в вопросе противовоздушной обороны. Украинский президент подчеркнул, что сейчас приоритет сконцентрирован на усилении "защиты в Европе".

Кроме того, Зеленский рассказал, что обсудил с премьером Финляндии дипломатическую работу "для достижения достойного мира".

"Команды работают, и главное, чтобы защиты в Европе становилось больше. Отдельное внимание – нашим потребностям в укреплении ПВО, вызовам безопасности в регионе и дипломатической работе для достижения достойного мира", – рассказал Зеленский.

Также президент поблагодарил Финляндию за взносы в программу PURL. Зеленский заверил, что в Хельсинки намерены продолжают оказывать помощь Украине в войне против России.

Главные истории дня

"Благодарен правительству, народу и всей Финляндии за поддержку Украины. В первую очередь, за все военные пакеты, за взносы в программу PURL. Принципиально, что Финляндия готова продолжать помогать", – сообщил президент.

Напомним, Зеленский оценил нынешнее положение Кремля на международной арене. По его словам, жесткая и непреклонная позиция диктатора РФ Владимира Путина может быть следствием как его личных заблуждений, так и дезинформации со стороны военного командования.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский 8 июня провел телефонный разговор со спецпредставителями президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Они выразили готовность максимально активно работать в эти недели, чтобы дать толчок дипломатии для завершения войны России против Украины.

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