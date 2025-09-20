Украина частично откроет экспорт оружия: Зеленский назвал сроки и условия

Президент Владимир Зеленский сообщил о запуске концепта управляемого экспорта украинского оружия. По его словам, сейчас страна имеет производственные мощности и определенный запас вооружения, но испытывает недостаток финансирования для производства ключевых видов оружия, в частности дронов для фронта.

Концепт экспорта будет готов примерно через 10 дней. Об этом он рассказал журналистам 20 сентября.

"Сейчас мы находимся в моменте, когда у нас есть оружие, есть возможности, и не хватает финансирования. И это уже такое перманентное ощущение, что мы постоянно в каком-то дефиците, но очень не хочется уменьшать возможности производства. Во время войны никто рисковать не хочет, но нам нужны деньги на производство определенных очень нужных видов оружия, как дроны для фронта", - сказал он.

Президент пояснил, что концепт по экспорту оружия будет готов примерно через 10 дней.

Он привел пример морских дронов: Украина может производить их значительно больше, чем нужно собственным войскам. Это позволяет продавать избыток и полученные средства направлять на производство дефицитных дронов для фронта.

"Нас есть некоторое оружие высокого качества, у нас есть остаток и возможности производить. Давать на это деньги, когда у нас дефицит, ну вы понимаете, глупо. А вот уменьшать производство не хочется", - сказал президент.

Зеленский также уточнил, что экспорт будет организован через три платформы: США, Европа и другие страны. Он предусматривает как частный, так и государственный экспорт, но с контролем имеющихся запасов и пониманием, что некоторые ресурсы могут уменьшаться, а некоторые – увеличиваться.

Напомним, президент Владимир Зеленский в пятницу, 19 сентября, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Основной темой стало масштабное наращивание производства оружия – Украина готовится создать три платформы для управляемого экспорта.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 сентября во время визита в Великобританию президент США Дональд Трамп заявил, что глава РФ Путин его "подвел" и анонсировал продажу крупных партии оружия союзникам по НАТО для Украины.

