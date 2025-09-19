'Можем производить оружие в значительно больших объемах': Зеленский сообщил о новом источнике финансирования

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 19 сентября, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Основной темой стало масштабное наращивание производства оружия – Украина готовится создать три платформы для управляемого экспорта.

Видео дня

Подробности о заседании Зеленский обнародовал во время вечернего видеообращения 19 сентября. "Провел сегодня Ставку. Главное – это производство нашего оружия", – сказал он

Дефицит будет покрываться управляемым экспортом

По словам главы государства, есть "четкие объемы", что нужно армии до конца 2025 года и на 2026 год и что должно быть на украинских складах для защиты и поддержания достаточной силы Украины.

"Конечно, это и достаточное финансирование на производство оружия здесь у нас, в Украине, и производство вместе с партнерами, и поставки в Украину того, что производят партнеры сами. Дефицит в финансировании на производство оружия у нас будет покрываться с этого года в частности благодаря управляемому экспорту некоторых видов нашего оружия", – рассказал президент.

Такой управляемый экспорт позволит увеличивать производство дронов для фронта, Украина будет иметь соответствующее финансирование, добавил Зеленский.

"Определенные виды оружия – и это современное оружие – мы можем производить в значительно больших объемах, чем можем сами профинансировать, а определенные виды оружия уже у нас в значительно большем объеме, чем реально нужно нам сегодня в Украине", – сказал глава государства.

Примером, по его словам, являются морские дроны, "на которые рассчитывает мир и которые у нас в профиците", а также противотанковое и другие виды оружия.

"То есть первый приоритет – это фронт, обеспечение наших бригад, второй приоритет – наши украинские арсеналы и только третий приоритет – вот такой управляемый экспорт", – объяснил президент.

Три платформы для управляемого экспорта украинского оружия

Зеленский добавил, что в течение двух недель будет представлен концепт – три новые экспортные платформы.

Первая платформа – для экспорта и взаимодействия с США, вторая платформа – с европейскими партнерами, третья – с другими странами мира, также заинтересованными в украинском оружии, от которых Украина получила ту или иную поддержку.

"Это обязательно, чтобы они нам тоже помогали, чтобы мы им помогли. Сейчас именно украинцы, именно украинские компании, украинская армия имеют один из самых сильных опытов современной войны, и это касается во многом передового оружия, передовых технологий", – сказал Зеленский.

Нужен надежный экспортный контроль

Президент подчеркнул, что Украина не будет заниматься "вооруженной благотворительностью" и помогать тем, кому безразлична ее беда:

"Мы готовы работать с теми, кто поддерживал нас реально, нашу независимость. Конечно, должен быть и надежный экспортный контроль – чтобы к украинским технологиям, к нашему оружию не добрались россияне и их сообщники. Много об этом говорили наши украинские компании, компании-производители оружия".

Зеленский отметил, что в мире много интереса к совместным проектам с Украиной по производству оружия.

Есть также четкий спрос на украинское оружие.

"Соответственно, благодаря именно управляемому экспорту мы сможем аккумулировать деньги на большее производство тех вещей, которые нужны нашей армии", – резюмировал глава укркаинского государства.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 сентября во время визита в Великобританию президент США Дональд Трамп заявил, что глава РФ Путин его "подвел" и анонсировал продажу крупных партии оружия союзникам по НАТО для Украины.

