'Украина будет в Евросоюзе с Орбаном или без': Зеленский объяснил ситуацию с вето Венгрии

Украина вступит в Европейский Союз, независимо от позиции Венгрии, ведь это воля украинского народа. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Во время пресс-конференции с премьером Нидерландов Диком Схофом Зеленский заявил: даже если Будапешт продолжит блокировать решение, большинство стран-членов ЕС поддерживают Киев. Он подчеркнул, что Украина выполняет все технические требования и одновременно борется за свободу всей Европы.

Президент отметил, что Украина выполнила все технические условия для вступления в ЕС, поэтому заслуживает членства. Кроме того, она борется не только за собственную свободу, но и за безопасность в странах Европы. Также он раскритиковал позицию главы Венгрии Виктора Орбана, который, по его словам, тормозит процесс вступления Украины в ЕС.

"Сейчас столько атак дронов уже на европейцев, столько таких рисков. Украина делится своим опытом, Украина стоит на защите. Это просто несправедливо – рассказывать байки об Украине, и это делает сегодня один человек, которому кажется, что он имеет влияние. Влияние имеет только время. Премьер-министр Венгрии, к сожалению, сейчас просто тормозит этот процесс, который необратим. Украина все равно будет (в ЕС. – ред.)", – добавил Владимир Зеленский.

"Будущее Украины в членстве в Европе. Об этом нет никаких вопросов, и важно, что происходит прогресс. Еврокомиссия считает, что Украина готова открыть первый переговорный кластер", – отметил премьер Нидерландов Дик Схоф.

"Мы думаем, что мы должны оказать все давление, чтобы Еврокомиссия могла выйти с предложением в Евросовет и потом мы могли бы двигаться дальше. Сейчас есть обсуждения по изменению определенных вопросов по вступлению. Это тоже политические причины".

