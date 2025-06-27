Украина будет инициировать санкции против стран, которые покупают российскую нефть, – Сибига

Страна-агрессор Россия до сих пор получает значительные доходы на войну благодаря торговле. Украина будет призывать партнеров бороться с этим, в частности путем введения санкций против тех, кто больше всего покупает российскую нефть.

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Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига. Он выступил на конференции по расширению санкций против России "Fair play: честная игра".

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Россия до сих пор зарабатывает значительно больше, чем тратит на геноцидную агрессию в Украине. По его словам, Москва получает значительные доходы не только благодаря торговле с третьими странами, но и с участниками санкционной коалиции, торгуя нефтью, газом и связанными продуктами.

Сибига констатировал, что Россия находит на Западе критически важные компоненты, оборудование и программное обеспечение для ракетных и дронов, которыми атакует Украину. Он отметил, что при анализе обломков российских снарядов и беспилотников постоянно обнаруживают компоненты, изготовленные по меньшей мере в 19 странах мира.

"В ближайшее время мы будем инициировать соответствующие санкционные шаги в отношении тех стран, которые больше всего покупают российской нефти", – объявил министр.

Министр иностранных дел Украины также призвал партнеров усиливать санкционное давление на ключевые сектора экономики РФ, полностью запретить импорт российских энергоресурсов и критического сырья, снизить ценовой потолок на российскую нефть до 30%, ввести полный запрет на газопровод "Северный поток", расширить персональные санкции и бороться с их обходом, в частности через введение ограничительных мер в отношении остальных судов теневого флота, а также капитанов, владельцев, поставщиков и покупателей грузов и задействованных портов.

Украина также призывает вводить ограничения за любые атаки на морскую инфраструктуру, подводные кабели и трубопроводы, энергетические объекты, порты и гражданские суда, ограничить визы российским дипломатам и уменьшить количество выдачи россиянам многократных шенгенских виз.

Напомним, вопреки тому, что против России продолжают действовать международные санкции, с начала полномасштабного вторжения в Украину она импортировала авиазапчасти от Airbus и Boeing совокупной стоимостью не менее 1 млрд евро. Для обхода санкций агрессор создал целую сеть.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина синхронизирует свои санкции против России с мерами Евросоюза и других участников "Группы семи". Соответствующее решение СНБО ввел в действие президент Владимир Зеленский.

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