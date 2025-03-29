Украина будет добиваться увеличения инвестиций США в рамках соглашения о ископаемых – Bloomberg

Киев планирует добиваться внесения изменений в новое масштабное соглашение о полезных ископаемых. Она недавно была предложена президентом США Дональдом Трампом.

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Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники. В частности, среди требований будет увеличение объема американских инвестиций в Украину.

"Проект предложения предусматривает предоставление Вашингтону контроля над всеми основными будущими инвестициями в инфраструктуру и полезные ископаемые. Причем без временных ограничений", - отмечают журналисты.

Они также добавляют, что Украина обеспокоена тем, что это соглашение может не только подорвать заявку на вступление в Европейский Союз, но и потребует возвращения всей военной и экономической поддержки, предоставленной США с начала войны.

Издание также утверждает, что 28 марта украинские чиновники провели видеозвонок со своими американскими коллегами, включая экспертов по правам, чтобы получить разъяснения относительно почти 60-страничного проекта соглашения.

"Американцы не возражали против обеспокоенности, высказанной украинской стороной, особенно относительно потенциального конфликта предложения с целью Украины относительно членства в ЕС. И это свидетельствует о том, что Вашингтон может быть открыт для обсуждения изменений", — считает собеседник Bloomberg.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Украина официально получила от США новый проект соглашения о полезных ископаемых и раскрыл важные нюансы этого документа.

В то же время, директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что в этом проекте США пересекли красные линии, а предложения Вашингтона можно приравнять к признанию Украины колонией США. Экономист подчеркнул, что в таком виде подписывать соглашение нельзя.

Ранее сообщалось, что Белый дом пытается контролировать все будущие инвестиции в инфраструктуру и полезные ископаемые в Украине. Таким образом, США потенциально получают право вето на любую роль других союзников Киева, в частности Европы.

Кроме того, Белый дом продолжает давить на Украину новое соглашение о полезных ископаемых и энергетике. Впрочем, администрация президента США Дональда Трампа не предлагает никакие гарантии безопасности Киеву.

Президент Украины Владимир Зеленский также сообщил, что условия соглашения о полезных ископаемых постоянно меняются. Дело, по его словам, в том, что США предложили сразу полный документ, предусматривающий его детальное изучение. Раскрывать какие-то детали соглашения, подчеркнул президент, сейчас сложно – ведь изменения происходят непрерывно.

Как сообщал OBOZ.UA министр финансов США Скотт Бессент, Соединенные Штаты подготовили для Украины "полноценный" вариант соглашения о полезных ископаемых. По его словам, она может быть подписана на следующей неделе.

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