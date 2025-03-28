США давят на Украину новое соглашение о полезных ископаемых и энергетике, не предлагая гарантий безопасности – FT

Белый дом продолжает давить на Украину новое соглашение о полезных ископаемых и энергетике. Впрочем, администрация президента США Дональда Трампа не предлагает никакие гарантии безопасности Киеву.

Видео дня

Об этом пишет издание Financial Times, ссылаясь на свои источники. Журналисты также отмечают, что США достаточно агрессивно расширяют свои предварительные требования по соглашению.

"Новый проект соглашения, направленный в Киев в воскресенье, выходит за рамки первоначального общего экономического соглашения, заключенного в прошлом месяце в рамках усилий президента США Дональда Трампа прекратить вторжение России в Украину и возместить военную помощь на миллиарды долларов", – говорится в сообщении.

Как добавляет издание, высокопоставленные украинские чиновники заявили, что это предложение может подорвать суверенитет их страны, направить прибыль за границу и углубить ее зависимость от Вашингтона.

Вашингтон требует от Украины и США создать наблюдательный совет по надзору за общим инвестиционным фондом для распределения доходов от украинских нефтегазовых и минеральных проектов между двумя странами.

"США назначат трех из пяти членов правления, давая Вашингтону полное право вето по отношению к фонду. В проекте также говорится, что взносы Соединенных Штатов после полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году будут считаться вкладами в партнерство", – добавляют журналисты.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что считает, что соглашение может быть подписано уже на следующей неделе. Но три высокопоставленных украинских чиновника анонимно сообщили журналистам, что это маловероятно.

"Один сказал, что новый проект предложения США несправедлив, а другой сравнил его с ограблением. Третий чиновник сказал, что команда юридических консультантов была привлечена, чтобы помочь правительству изучить документ во время подготовки встречного предложения", – говорится в сообщении.

Подробности

Издание отмечает, что украинцы выражают разочарование усилением давления со стороны Трампа, чтобы пойти на компромисс для обеспечения прекращения огня и продолжительного мира, даже если Кремль не демонстрирует никаких признаков прекращения своего вторжения.

Новое предложение администрации Трампа заменит предварительное рамочное соглашение о совместной разработке минеральных ресурсов Украины, согласованное в прошлом месяце Киевом и Вашингтоном. Это соглашение, согласно которому был бы создан фонд, в который Украина вносит 50 процентов будущих доходов от минеральных ресурсов, так и не было подписано после катастрофической встречи в Овальном кабинете между Трампом и Зеленским.

Согласно новому предложению, покрываемые фондом проекты будут включать те, которые выполняются самим украинским правительством, а также компаниями, одобренными Киевом или государственными организациями.

Соглашение также включает инфраструктуру, связанную с эксплуатацией природных ресурсов, такую ​​как дороги, железные дороги, трубопроводы, порты и перерабатывающие заводы. Средства, полученные по последнему предложению, будут конвертированы непосредственно в иностранную валюту и направлены за границу, а Украина будет нести ответственность за компенсацию в случае задержек или споров.

США получат роялти от фонда перед Украиной с 4-процентной надбавкой и сохранят приоритетные права на инфраструктурные проекты, а также право вето на продажу ресурсов третьим сторонам. Хотя соглашение не содержит положений о праве собственности США на ядерно-энергетическую инфраструктуру Украины, украинские чиновники остаются осторожными по поводу того, что ядерные активы все еще могут быть на столе предстоящих переговоров.

Один чиновник, знакомый по этому вопросу, сказал, что ядерный вопрос поднимался в предыдущих дискуссиях, но его намеренно исключили из этой итерации предложения. Государственный департамент США не сразу ответил на запрос о комментарии. Представитель казначейства сказал о расширенном предложении, что Соединенные Штаты остаются привержены быстрому заключению этого жизненно важного соглашения и "обеспечению длительного мира как для Украины, так и для России".

Ранее сообщалось, что Белый дом пытается контролировать все будущие инвестиции в инфраструктуру и полезные ископаемые в Украине. Таким образом, США потенциально получают право вето на любую роль других союзников Киева, в частности Европы.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что условия соглашения о полезных ископаемых постоянно меняются. Дело, по его словам, в том, что США предложили сразу полный документ, предусматривающий его детальное изучение. Раскрывать какие-то детали соглашения, подчеркнул президент, сейчас сложно – ведь изменения происходят непрерывно.

Как сообщал OBOZ.UA министр финансов США Скотт Бессент отметил, что Соединенные Штаты подготовили для Украины "полноценный" вариант соглашения о полезных ископаемых. По его словам, она может быть подписана на следующей неделе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!