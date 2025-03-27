США пытаются контролировать инвестиции в Украину, вытесняя Европу – Bloomberg

Белый дом пытается контролировать все будущие инвестиции в инфраструктуру и полезные ископаемые в Украине. Таким образом, США потенциально получают право вето на любую роль других союзников Киева, в частности Европы.

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Об этом пишет Bloomberg. Журналисты ссылаются на обновленное соглашение о полезных ископаемых, которое, по их информации, администрация Трампа передала официальным лицам в Киеве в минувшие выходные.

"Администрация Дональда Трампа требует "права первого предложения" по инвестициям во все эти проекты в рамках пересмотренного соглашения", – пишет издание.

Журналисты добавляют, что если его принять, то соглашение о партнерстве предоставит США огромные полномочия контролировать инвестиции в Украину в проекты, включая дороги и железные дороги, порты, шахты, нефть и газ и добычу важнейших полезных ископаемых.

"Это означало бы беспрецедентное расширение экономического влияния США в крупнейшей по площади стране Европы именно в то время, когда она пытается присоединиться к ЕС. Соглашение предоставит США первое право на доходы, перечисленные в специальный инвестиционный фонд реконструкции, который будет контролироваться Вашингтоном", – говорится в сообщении.

Важно, что в документе отмечено, что США рассматривают "материальную и финансовую помощь", оказанную Украине после вторжения России в феврале 2022 года, как свой вклад в этот фонд.

По сути, это означает, что администрация Трампа заставит Украину заплатить за всю военную и экономическую поддержку США, прежде чем Киев получит любую прибыль из фонда партнерства.

"Дискуссии между двумя сторонами продолжаются, и окончательный проект может содержать изменения. Украина, вероятно, ответит на документ США собственными поправками на этой неделе", – резюмирует Bloomberg.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что условия соглашения о полезных ископаемых постоянно меняются. Дело, по его словам, в том, что США предложили сразу полный документ, предусматривающий его детальное изучение. Раскрывать какие-то детали соглашения, подчеркнул президент, сейчас сложно – ведь изменения происходят непрерывно.

Как сообщал OBOZ.UA министр финансов США Скотт Бессент отметил, что Соединенные Штаты подготовили для Украины "полноценный" вариант соглашения о полезных ископаемых. По его словам, она может быть подписана на следующей неделе.

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