Украинцы получат бесплатное образование в вузах страны Азии: какие условия для студентов

Украинские студенты, которые не выехали из страны, смогут бесплатно учиться в университетах Казахстана. Правительство этой страны выделило 40 государственных стипендий на 2026/2027 учебный год – как на бакалавриат, так и на магистратуру.

Об этом сообщили в украинском Министерстве образования и науки. Отмечается, что стипендии предоставлены в соответствии с соглашением между двумя странами, а документы принимаются до 29 мая.

Кто может подать заявку

Граждане Украины, которые постоянно проживают в Украине .

. Те, кто получает соответствующую степень высшего образования впервые .

. Кандидаты со знанием английского языка – для англоязычных программ.

– для англоязычных программ. Средний балл должен составлять не менее 3,3 по шкале 4,0 – это соответствует оценке "хорошо" в украинской системе.

по шкале 4,0 – это соответствует оценке "хорошо" в украинской системе. Мужчины в возрасте 18-22 лет имеют право на выезд за границу при условии наличия загранпаспорта и военно-учетного документа.

Какие документы нужны

Заявление установленного образца, заполненное печатными буквами;

установленного образца, заполненное печатными буквами; Копия заграничного паспорта .

. Копия военно-учетного документа (для мужчин).

(для мужчин). Нотариально заверенная копия документа об образовании с переводом на английский.

с переводом на английский. Сертификат IELTS или TOEFL уровня не ниже B2 (при необходимости).

уровня не ниже B2 (при необходимости). Медицинская справка для выезда за границу.

для выезда за границу. Медицинская справка об отсутствии ВИЧ/СПИДа .

. Мотивационное эссе на английском языке .

. Рекомендательное письмо на английском (при наличии).

на английском (при наличии). Справка об отсутствии судимости с нотариально заверенным переводом на английский.

с нотариально заверенным переводом на английский. Нотариально заверенная справка об обучении в выпускном классе с оценками за последнее полугодие (для учащихся школ).

Нотариально заверенная выписка из зачетной книжки (для студентов).

Нотариально заверенный документ о полном общем среднем образовании с приложением (для студентов).

Справка из учебного заведения, подтверждающая студенческий статус (для студентов).

Все медицинские справки должны быть двуязычными или с заверенным переводом на английский.

Как и куда подавать

Документы подаются одновременно в электронной и бумажной формах до 29 мая 2026 года включительно. Тогда как неполные пакеты документов или поданные с нарушением сроков рассматриваться не будут:

Электронная форма – сканированный пакет одним PDF-файлом на адрес [email protected].

– сканированный пакет одним PDF-файлом на адрес [email protected]. Бумажная форма – по почте или лично по адресу: пр. Берестейский, 10, Киев, 01135, Министерство образования и науки Украины, директорат международного сотрудничества. В теме письма и на конверте указать: "Стипендии на обучение в Республике Казахстан 2026/2027".

