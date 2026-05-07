УкраїнськаУКР
русскийРУС

Украинцы получат бесплатное образование в вузах страны Азии: какие условия для студентов

Станислав Кожемякин
Личные финансы
2 минуты
888
Иллюстрация - лекция в аудитории университета

Украинские студенты, которые не выехали из страны, смогут бесплатно учиться в университетах Казахстана. Правительство этой страны выделило 40 государственных стипендий на 2026/2027 учебный год – как на бакалавриат, так и на магистратуру.

Об этом сообщили в украинском Министерстве образования и науки. Отмечается, что стипендии предоставлены в соответствии с соглашением между двумя странами, а документы принимаются до 29 мая.

Кто может подать заявку

  • Граждане Украины, которые постоянно проживают в Украине.
  • Те, кто получает соответствующую степень высшего образования впервые.
  • Кандидаты со знанием английского языка – для англоязычных программ.
  • Средний балл должен составлять не менее 3,3 по шкале 4,0 – это соответствует оценке "хорошо" в украинской системе.
  • Мужчины в возрасте 18-22 лет имеют право на выезд за границу при условии наличия загранпаспорта и военно-учетного документа.

Какие документы нужны

  • Заявление установленного образца, заполненное печатными буквами;
  • Копия заграничного паспорта.
  • Копия военно-учетного документа (для мужчин).
  • Нотариально заверенная копия документа об образовании с переводом на английский.
  • Сертификат IELTS или TOEFL уровня не ниже B2 (при необходимости).
  • Медицинская справка для выезда за границу.
  • Медицинская справка об отсутствии ВИЧ/СПИДа.
  • Мотивационное эссе на английском языке.
  • Рекомендательное письмо на английском (при наличии).
  • Справка об отсутствии судимости с нотариально заверенным переводом на английский.
  • Нотариально заверенная справка об обучении в выпускном классе с оценками за последнее полугодие (для учащихся школ).
  • Нотариально заверенная выписка из зачетной книжки (для студентов).
  • Нотариально заверенный документ о полном общем среднем образовании с приложением (для студентов).
  • Справка из учебного заведения, подтверждающая студенческий статус (для студентов).

Все медицинские справки должны быть двуязычными или с заверенным переводом на английский.

Как и куда подавать

Документы подаются одновременно в электронной и бумажной формах до 29 мая 2026 года включительно. Тогда как неполные пакеты документов или поданные с нарушением сроков рассматриваться не будут:

  • Электронная форма – сканированный пакет одним PDF-файлом на адрес [email protected].
  • Бумажная форма – по почте или лично по адресу: пр. Берестейский, 10, Киев, 01135, Министерство образования и науки Украины, директорат международного сотрудничества. В теме письма и на конверте указать: "Стипендии на обучение в Республике Казахстан 2026/2027".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что правительство Австрии продлило льготы для украинских студентов. Им разрешили бесплатно учиться в государственных университетах в течение летнего семестра 2026 года – стоимость образования покроет стипендия Эрнста Маха.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!

КазахстанУчеба за границейУкраинцы за границейвысшее образованиеуниверситетбеженцы
Редакционная политика