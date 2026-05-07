Украинцы получат бесплатное образование в вузах страны Азии: какие условия для студентов
Украинские студенты, которые не выехали из страны, смогут бесплатно учиться в университетах Казахстана. Правительство этой страны выделило 40 государственных стипендий на 2026/2027 учебный год – как на бакалавриат, так и на магистратуру.
Об этом сообщили в украинском Министерстве образования и науки. Отмечается, что стипендии предоставлены в соответствии с соглашением между двумя странами, а документы принимаются до 29 мая.
Кто может подать заявку
- Граждане Украины, которые постоянно проживают в Украине.
- Те, кто получает соответствующую степень высшего образования впервые.
- Кандидаты со знанием английского языка – для англоязычных программ.
- Средний балл должен составлять не менее 3,3 по шкале 4,0 – это соответствует оценке "хорошо" в украинской системе.
- Мужчины в возрасте 18-22 лет имеют право на выезд за границу при условии наличия загранпаспорта и военно-учетного документа.
Какие документы нужны
- Заявление установленного образца, заполненное печатными буквами;
- Копия заграничного паспорта.
- Копия военно-учетного документа (для мужчин).
- Нотариально заверенная копия документа об образовании с переводом на английский.
- Сертификат IELTS или TOEFL уровня не ниже B2 (при необходимости).
- Медицинская справка для выезда за границу.
- Медицинская справка об отсутствии ВИЧ/СПИДа.
- Мотивационное эссе на английском языке.
- Рекомендательное письмо на английском (при наличии).
- Справка об отсутствии судимости с нотариально заверенным переводом на английский.
- Нотариально заверенная справка об обучении в выпускном классе с оценками за последнее полугодие (для учащихся школ).
- Нотариально заверенная выписка из зачетной книжки (для студентов).
- Нотариально заверенный документ о полном общем среднем образовании с приложением (для студентов).
- Справка из учебного заведения, подтверждающая студенческий статус (для студентов).
Все медицинские справки должны быть двуязычными или с заверенным переводом на английский.
Как и куда подавать
Документы подаются одновременно в электронной и бумажной формах до 29 мая 2026 года включительно. Тогда как неполные пакеты документов или поданные с нарушением сроков рассматриваться не будут:
- Электронная форма – сканированный пакет одним PDF-файлом на адрес [email protected].
- Бумажная форма – по почте или лично по адресу: пр. Берестейский, 10, Киев, 01135, Министерство образования и науки Украины, директорат международного сотрудничества. В теме письма и на конверте указать: "Стипендии на обучение в Республике Казахстан 2026/2027".
