МИД Украины ждет структурная реформа: Сибига рассказал подробности

Министерство иностранных дел Украины готовится к масштабной реформе, которая имеет целью сделать внешнеполитическое ведомство более эффективным и приспособленным к условиям современной безопасности. Президент Владимир Зеленский уже принял "определенные кадровые решения" по смене руководителей некоторых зарубежных учреждений.

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Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига в эфире телемарафона "Единые новости". Одним из ключевых шагов станет ликвидация департамента разоружения, который существовал в МИД со времен независимости.

"Это ненормально, когда с начала независимости нашего государства в Министерстве иностранных дел был департамент разоружения. Больше такого департамента в министерстве не будет", – сказал Сибига.

Зато в МИД планируют создать новые департаменты, которые будут работать на усиление оборонного потенциала государства. В частности, ранее уже рассматривалась возможность создания отдельного департамента НАТО.

Министр выразил надежду, что новую структуру утвердят в ближайшее время. Она будет ориентирована на современные вызовы, лучшие международные практики и обеспечит более целенаправленную и действенную работу дипломатического корпуса.

Кроме этого, в МИД ожидаются и кадровые изменения. По словам Сибиги, Зеленский уже принял ряд решений по ротации руководителей украинских диппредставительств за рубежом.

"Геополитическая ситуация требует от дипломатической службы поиска новых адаптированных к реалиям и аргументов и подходов. Поэтому уже сейчас президентом приняты определенные кадровые решения в отношении руководителей некоторых зарубежных учреждений, ведь мерило очень простое: результат", – заявил министр.

Результатом считается конкретная помощь Украине: от военных пакетов и экономической поддержки — до гуманитарной помощи и защиты украинцев за рубежом. Ожидается, что новая волна кадровых решений будет обнародована накануне совещания послов, которое должно состояться в конце июля.

"Все это, собственно, и измеряет эффективность того или иного руководителя зарубежного учреждения. Поэтому, безусловно, перед совещанием послов, которое одобрил президент Украины, будут и соответствующие кадровые решения, которые будут направлены именно на усиление дипломатической службы Украины", – добавил Сибига.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский анонсировал "укрепление некоторых кадровых позиций". Речь идет о дипломатическом корпусе, а также управлении институциями. По его словам, кадровые перестановки нужны, "чтобы увеличить как украинский потенциал в отношениях с партнерами, так и потенциал внутренней украинской устойчивости".

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