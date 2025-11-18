Уиткофф посетит Турцию и примет участие в переговорах вместе с Зеленским – Reuters

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа планирует 19 ноября посетить Турцию. В планах у Стива Уиткоффа запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Видео дня

Переговоры спецпредставителя Трампа состоятся на следующий день после визита Зеленского в Испанию. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Активизация переговоров

О визите спецпредставителя президента США в Турцию сообщил журналист Reuters Ахмед Рашид в социальной сети Х.

Вслед за Reuters будущую встречу Уиткоффа с Зеленским подтвердили турецкие дипломатические источники. В свою очередь Зеленский утром 18 ноября заявил, что планирует отправиться в Турцию. При этом глава государства пока не упоминал о запланированной встрече со спецпредставителем Трампа.

По словам Зеленского, Украина готовит новые предложения для партнеров, направленные на укрепление дипломатических отношений. Также президент сказал, что идет работа над активизацией переговоров.

"Завтра – встречи в Турции. Готовим активизацию переговоров и у нас есть наработанные решения, которые предложим партнерам. Все силы приближать окончание войны – это первый приоритет Украины. Работаем также, чтобы возобновить обмен и возвращение пленных", – заявил президент Украины.

Новость дополняется…