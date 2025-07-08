'Угроза приближается ко всем нам': Макрон заверил, что европейцы никогда не бросят Украину

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с мощным заявлением в британском парламенте, подчеркнув непоколебимую поддержку Европы Украине в войне против России. Его слова вызвали бурные аплодисменты в зале.

Видео дня

Соответствующее видео появилось в сети. По его словам, агрессия Москвы не ограничивается только украинскими границами, а создает риски для безопасности всей Европы.

Президент Франции также подчеркнул важность создания "коалиции желающих " – международного альянса поддержки Украины, который был запущен в феврале прошлого года.

"Каждый раз, когда Россия Владимира Путина продвигается в Украине, угроза приближается ко всем нам, мы никогда не примем теории о том, что более сильный – прав, и я хочу быть ясным, именно поэтому... мы решили запустить в феврале прошлого года эту коалицию желающих", – заявил французский президент.

Примечательно, что его слова вызвали громкие аплодисменты среди депутатов.

Как сообщал OBOZ.UA, Путин и Макрон в минувший вторник провели первый за три года телефонный разговор. Они обсудили ситуацию вокруг Украины, ирано-израильскую конфронтацию и американские удары по ядерным объектам Ирана. Лидеры договорились продолжить контакты для возможного согласования позиций по ситуации на Ближнем Востоке.

Уже после разговора с Путиным Макрон позвонил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Француз рассказал украинскому коллеге, о чем именно был разговор с главарем Кремля.

Напомним, что на полях саммита НАТО в Гааге Зеленский и Макрон также провели переговоры. Одним из результатов стали договоренности о запуске производства дронов с участием Renault на территории Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!